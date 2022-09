5 způsobů používání, kterými zaručeně dříve či později zničíte váš MacBook

Pokud chcete, aby vám MacBook vydržel co nejdéle, tak je nutné, abyste se o něj náležitě starali. Mnoho uživatelů má z tohoto tvrzení legraci a říkají, že se přece jedná o stroj, který má sloužit nám, a nikoliv my jemu. To je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu jsou stanovená určitá pravidla a doporučení, která prostě a jednoduše dodržovat musíme, tedy pokud se po roku používání nechceme s jablečným počítačem rozloučit. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 způsobů, kvůli kterým zaručeně dřív nebo později zničíte váš MacBook. Mohlo by vás zajímat 5 důvodů, proč lidé upřednostňují iOS před Androidem iPhone Pavel Jelič 1. 9. 2022

Vystavování nadměrnému teplu Počítače od Applu mají stanovenou optimální teplotu, a to konkrétně od 10 do 30 °C. Zařízení vám samozřejmě bude fungovat i mimo tohle rozmezí, už je ale nutné počítat s tím, že se mu to nemusí líbit a může dojít k nějakému problému. Pokud budete MacBook pravidelně vystavovat nadměrnému teplu, tak to jako první „schytá" baterie. Ta začne rychle ztrácet své vlastnosti, což způsobí zhoršení její kondice, takže nevydrží tak dlouho jako kdysi. V horším a extrémním případě může dokonce dojít k tomu, že se baterie nafoukne a vznítí. Kromě toho teplo nesvědčí ani ostatním komponentům, a pokud pracujete ve vysokých teplotách, počítejte s všeobecným přehříváním a možným vypínáním.

Nesprávné čištění Svůj MacBook byste nejen z hygienických důvodů měli pravidelně čistit. Stačí se jen zamyslet nad tím, čeho všeho se během dne dotknete, z čehož jednoduše vyplývá, že vaše klávesnice nebude nejčistějším místem na planetě. Mac je však nutné čistit správně, především jeho displej. Ten byste konkrétně měli čistit kvalitním hadříkem s mikrovlákny, popřípadě úplně ideálně originálním Apple hadříkem, a to ve spojení s vodou. Co se pak týče klávesnice a těla, tak i v tomto případě můžete použít hadřík namočený ve vodě, zároveň se nebojte použít také desinfekci. Nikdy však přípravky nenanášejte přímo na povrch, tj. například na klávesnici, ale na hadřík.

Zpocené ruce Mnoho z nás musí na Macu pracovat i v létě ve vysokých teplotách. V takových podmínkách se člověk samozřejmě potí, a to mimo jiné na rukou. Někteří lidé mají dokonce to štěstí, že se potí nadprůměrně a tedy i v měsících, kdy není bůhvíjaké horko. I když by se na první dobrou mohlo zdát, že je to banální věc, tak ve skutečnosti zpocené ruce vašemu MacBooku opravdu škodí, a to hlavně z hlediska designu. Pokud svůj Mac vlastníte již několik let a vidíte na levé a pravé straně od trackpadu vybledlé fleky, popřípadě stopy na klávesách, tak právě tohle způsobují zpocené ruce. Povrch MacBooků je anodizovaný a agresivní pot dokáže tuto speciální vrstvu zničit, což pak vede ke zmíněným problémům. Je tedy třeba ruce udržovat čisté. Zdroj: makeuseof.com