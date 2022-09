Zdraží Apple letos iPhony? Podle nových zpráv může být naopak cena extrémně příjemným překvapením

V souvislosti s novou generací iPhonů, která se představí již příští týden ve středu, slýcháme v posledních měsících velmi často o tom, že je Apple kvůli současné ekonomické situaci ve světě spojené s vysokou inflací musí zdražit. Tyto zprávy pak ostatně potvrzují i nejrůznější úniky převážně z Asie, byť je třeba jedním dechem dodat, že jejich věrohodnost ověřit jakkoliv nelze. Právě díky tomu se tak zde otevírá i okénko pro spekulace ze zcela jiného soudku, které se poslouchají o poznání příjemněji než ty související se zdražováním.

Jeden z velmi přesných zdrojů leakera ShrimpApplePro mu měl před pár hodinami prozradit, že zprávy, které se v současnosti točí kolem cen nových iPhonů, jsou extrémně daleko od pravdy. Ta má pak být údajně úplným opakem toho, co slýcháme a to z jednoho prostého důvodu – současná situace ve světě je totiž do jisté míry obrovskou příležitostí pro Apple ve výrazném posílení na trhu. Ten je tak údajně ochoten s cenou buď nehýbat, nebo jí dokonce oproti předešlým generacím snížit, což se jej sice finančně dotkne, na druhou stranu tím však získá spousty nových uživatelů, kterým bude schopen prodávat své softwarové služby a tak podobně. S trochou nadsázky se tak dají slova zdroje leakera interpretovat tak, že by měla být letos i přes špatnou ekonomickou situaci jedna z nejlepších příležitostí pro koupi iPhonu v posledních letech.

Zda jsou zprávy zdoje ShrimpApplePro pravdivé či nikoliv samozřejmě nelze v tuto chvíli jakkoliv ověřit. S ohledem na to, jak moc se Apple snaží v posledních letech služby rozšiřovat mezi uživatele a taktéž na to, že se netají jejich extrémní důležitostí do budoucna by však podobný krok dával smysl. Je nicméně pravda, že by byl naprosto proti nynějšímu nastavení trhu a mnohými by byl bezesporu označován za kontroverzní. A co myslíte vy, zdraží letos iPhony, zůstanou na stejné ceně nebo snad dokonce zlevní?