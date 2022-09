Apple prakticky potvrdil jednu z nejočekávanějších novinek iPhonů 14 (Pro)!

Nemůžete se dočkat představení iPhonů 14 (Pro), které je naplánováno na příští středu? Pak pro vás máme další zajímavou zprávu související s chystanými novinkami, která vám čekání zkrátí. S trochou nadsázky by se o ní dokonce až chtělo říci, že některým uživatelům ukončí čekání, jelikož s předstihem potvrdí jednu z nejvymodlenějších novinek „čtrnáctek“. O co konkrétně se jedná?

Když Apple rozeslal minulý týden pozvánky na Keynote, začalo se prakticky okamžitě spekulovat ohledně toho, zda se v jejich designu neskrývá nějaké poselství. A že tomu tak je záhy de facto potvrdil i samotný Apple. Ten totiž přes svůj oficiální redditový účet zveřejnil pozvánku na Keynote s tím, že k ní připsal „Go for launch„. Je vám toto heslo povědomé? Pokud sledujete starty raket NASA, pak velmi pravděpodobně ano. Jedná se totiž právě o jedno z nejikoničtějších hesel NASA, které je využíváno právě před startem raket. A jelikož NASA nesouvisí de facto s ničím jiným než s vesmírem, je použití hesla „Go for launch“ ve spojitosti s iPhony de facto potvrzením spekulované satelitní komunikace, kterou mají „čtrnáctky“ podporovat minimálně v rámci tísňových zpráv.

Poměrně zajímavé je, že o podpoře satelitní komunikace u iPhonů se hovořilo relativně nahlas již v souvislosti s iPhony 12 a 13, byť ani v jednom případě k nasazení technologie nedošlo. Čím dál tím víc hlasů se však v poslední době shoduje na tom, že technicky jsou na tuto funkci „dvanáctky“ a „třináctky“ připravené a jediným zádrhelem je fakt, že při jejich spuštění Apple nebyl schopen doladit s partnery provozujícími satelity obchodní podmínky, které by oběma společnostem dávaly smysl. Nyní má ale být situace naštěstí zcela jiná, což nám ostatně Apple potvrdí sám už příští týden.

