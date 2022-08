Stylový návrat do školy s JBL. Vybraná sluchátka a reproduktory pořídíte s až 20% slevou

Komerční sdělení: Připravte se na stylový návrat do školy s JBL! Na vybrané sluchátka a reproduktory si totiž nyní můžete přijít s až 20% slevami a získat tak tyto produkty za bezkonkurenční ceny. Právě sluchátka a reproduktory hrají stále důležitější roli a rozhodně by neměly chybět ve výbavě žádného školáka či studenta. Pojďme si proto společně posvítit na modely, které nyní pořídíte s již zmiňovanou slevou.

Sluchátka JBL

JBL Wave 300TWS

Pokud sháníte nová sluchátka, pak jste na dobré adrese. Vybrané modely totiž momentálně pořídíte s 20% slevou. Hlavní pozornost se v tomto ohledu upíná na model JBL Wave 300TWS. Jedná se totiž o takzvaná True Wireless sluchátka s křišťálově čistým zvukem a až 26hodinovou výdrží baterie. Aby toho nebylo málo, tak si tento model zároveň rozumí i s hlasovými asistenty jako Siri nebo Google Assistant, díky čemuž jde sluchátka použít pro ovládání celého telefonu – a to i v případech kdy jej máte schovaný v kapse.

Fotogalerie JBL Wave 300TWS 1 JBL Wave 300TWS 5 JBL Wave 300TWS 4 JBL Wave 300TWS 3 JBL Wave 300TWS 2 Vstoupit do galerie

Sluchátka JBL Wave 300TWS jsou běžně k dostání za 1990 Kč. Když ale v košíku zadáte slevový kód ve znění JBLDOSKOLY20, výsledná cena se automaticky sníží o 20 %.

JBL JR310BT

Do akce také zamířila takzvaná dětská bezdrátová Bluetooth sluchátka JBL JR310BT, která jsou opět k dostání v hned několika barevných provedení. Tento model stejně tak přináší prvotřídní zvuk s až 30hodinovou výdrží baterie. Co je však v tomto konkrétním případě unikátní, je omezení zvuku do 85 dB. Díky tomu je použití sluchátek dětmi maximálně bezpečné a nehrozí tak například poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. JBL JR310BT si zároveň zakládají na komfortu. Sluchátka jsou totiž nadále vybavena měkkými náušníky a hlavovým mostem s výplní. Samozřejmostí je také zabudovaný mikrofon a možnost jednoduchého ovládání skrze tlačítka.

Fotogalerie #2 JBL JR310BT 1 JBL JR310BT 6 JBL JR310BT 5 JBL JR310BT 4 JBL JR310BT 2 JBL JR310BT 3 Vstoupit do galerie

V rámci současné speciální akce je s 20% slevou k dostání i model JBL JR310, který pořídíte jen za poloviční cenu. Jedná se o prakticky úplně stejná sluchátka, se stejnými schopnostmi, akorát s jedinou výjimkou – absencí Bluetooth. Nechybí jim tedy 3,5mm jack konektor. Na oba modely se opět vztahuje 20% sleva při zadání kódu ve znění JBLDOSKOLY20.

JBL Quantum 100

Co když se ale při učení chcete na chvíli odreagovat? V takovém případě by vaší pozornosti neměl uniknout model JBL Quantum 100, který se zaměřuje především na hráče. Tento model totiž nabízí pohlcující a přesný zvuk, díky čemuž uslyšíte i ty nejjemnější detaily. Skvělým plusem je pak také odpojitelný mikrofon pro usnadnění komunikace s dalšími hráči, náušníky z paměťové pěny či kompatibilita se systémem prostorového zvuku na PC s Windows 10 a konzolích Xbox One.

Fotogalerie #3 JBL Quantum 100 1 JBL Quantum 100 4 JBL Quantum 100 3 JBL Quantum 100 2 Vstoupit do galerie

Náhlavní sluchátka JBL Quantum 100 jsou k dostání v hned několika barevných provedení za 1090 Kč. Pokud však v košíku zadáte slevový kód ve znění JBLDOSKOLY10, výsledná cena se vám automaticky sníží o 10 %.

Reproduktory JBL

JBL Charge 5

Do akce také zavítal legendární reproduktor JBL Charge 5. Ten vyniká nejen svým vytříbeným designem a křišťálově čistým zvukem, ale také skvělými vlastnostmi. Mimo kvalitního zvuku a 20hodinové výdrže na jedno nabití nabízí i odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67, díky čemuž si hravě poradí i s náročnějšími podmínkami. Ať už vám spadne do bazénu, omylem jej polijete vodou nebo vás překvapí déšť, reproduktor si se všemi případy hravě poradí. Skvělou vlastností je také přítomnost funkce PartyBoos. S její pomocí lze totiž propojit hned několik kompatibilních JBL reproduktorů pro dosažení ještě většího výkonu. Zároveň díky skvělé výdrži funguje JBL Charge 5 jako powerbanka. V takovém případě stačí jen připojit telefon a můžete jej rovnou nabíjet.

Fotogalerie #4 JBL Charge 5 5 JBL Charge 5 4 JBL Charge 5 3 JBL Charge 5 2 JBL Charge 5 1 Vstoupit do galerie

Reproduktor JBL Charge 5 je běžně k dostání v hned několika barevných variantách za 4590 Kč. V rámci současných slev jej však pořídíte s 10% slevou! Stačí jen v košíku zadat slevový kód ve znění JBLDOSKOLY10 a výsledná cena se automaticky sníží.

JBL Flip 6

Vhodným adeptem je také reproduktor JBL Flip 6. Ten se díky dvoupásmovému systému reproduktorů a vhodnému tvaru pyšní prvotřídním zvukem, a to navzdory tomu, že jde ve skutečnosti o poměrně lehký a kompaktní model. Z hlediska výdrže si hravě poradí s až 12hodinovým přehráváním na jedno nabití. Samozřejmě ani v tomto případě nechybí odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67 či podpora funkce PartyBoost, s jejíž pomocí lze propojit více reproduktorů značky JBL dohromady.

Fotogalerie #5 JBL Flip 6 1 JBL Flip 6 2 JBL Flip 6 3 JBL Flip 6 4 JBL Flip 6 5 Vstoupit do galerie

Reproduktor JBL Flip 6 je opět k dostání v hned několika provedeních za 3590 Kč. Když v košíku zadáte slevový kód ve znění JBLDOSKOLY10, výsledná cena se vám automaticky sníží o 10 %.

JBL Tuner 2

Poslední reproduktor, který je v rámci akce Zpátky do školy k dostání za zvýhodněnou cenu, je JBL Tuner 2. Jedná se o kompaktní kousek, který vás bude doprovázet napříč celým dnem. Samozřejmostí je proto elegantní design s krystalicky čistým zvukem, možnost bezdrátového připojení skrze Bluetooth a až 12hodinová výdrž baterie na jedno nabití. Co však skvěle překvapí, je přítomnost posuvného LCD displeje. Ten dokáže ihned informovat o různých informacích. Zcela zásadní je, že je reproduktor vybaven anténou pro naladění vašich oblíbených DAB/DAB+/FM rádiových stanic. Ani v tomto případě pak nechybí odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX7.

Fotogalerie #6 JBL Tuner 2 5 JBL Tuner 2 4 JBL Tuner 2 1 JBL Tuner 2 2 JBL Tuner 2 3 Vstoupit do galerie

Reproduktor JBL Tuner 2 je k dostání v několika verzích za 2590 Kč. Nyní si jej však můžete pořídit s 10% slevou při zadání kódu ve znění JBLDOSKOLY10.

Prohlédněte si nabídku zlevněných JBL sluchátek a reproduktorů zde