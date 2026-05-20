JBL ukázal nové PartyBoxy. Mají brutální výkon, světla jako z klubu a vydrží hrát celé hodiny

JBL představil PartyBox 330 a PartyBox 130, tedy novou generaci své oblíbené řady párty reproduktorů, která sází nejen na pořádně hutný zvuk, ale také na výrazně přepracovaný design a světelné efekty. Novinky mají nabídnout ještě hlubší basy, čistší výšky a celkově působivější zvukový projev, o který se starají vylepšené woofery, nová technologie výškových reproduktorů a také JBL AI Sound Boost s režimem Smart EQ. Ten má zajistit, aby každá skladba zněla co nejlépe bez ohledu na to, jaký žánr zrovna pustíte.
Výraznou změnou prošel i samotný vzhled. JBL vsadilo na nový hexagonální profil, zakřivenou přední mřížku a celkově odvážnější pojetí, které má lépe propojit světelnou show se zvukem. Přepracovaný je také horní ovládací panel, jehož středobodem je jediný otočný ovladač. Přes něj lze pohodlně řešit hlasitost, režimy mikrofonů a hudebních nástrojů i nastavení světelných efektů. Oba nové PartyBoxy dorazí v černé a bílé barvě s oranžovými detaily, takže kromě zvuku chtějí zaujmout i vzhledem.
Větší z dvojice, JBL PartyBox 330, nabídne celkový výkon 280 W RMS. O basovou složku se stará dvojice 6,5″ wooferů, zatímco výšky mají na starost dva 25mm PEN dome tweetery, tedy technologie, kterou JBL používá i u koncertních systémů. Výsledkem má být zvuk, který nejen slyšíte, ale u basů doslova cítíte. Nový design se zvlněnými bočními panely a světelná show synchronizovaná s rytmem pak mají celkový zážitek ještě podtrhnout.
PartyBox 330 zvládne až 18 hodin přehrávání a nechybí mu rychlé nabíjení Fast Charge, kdy 10 minut na nabíječce přidá přibližně 2 hodiny poslechu. Praktická je také vyměnitelná baterie JBL Battery 400, teleskopická uzamykatelná rukojeť, široká kolečka do každého terénu a ochrana IPX4 proti stříkající vodě. Reproduktor navíc nabídne dvojité mikrofonní a kytarové vstupy, podporu karaoke, USB-C pro bezztrátový zvuk, optický vstup, 3,5mm aux, Bluetooth 6.0 i Auracast pro propojení více kompatibilních JBL reproduktorů.
Menší JBL PartyBox 130 míří na ty, kteří chtějí kompaktnější, ale stále pořádně výkonné řešení. Nabídne 200 W RMS, dvojici 5,25″ wooferů a dva 25mm silk dome tweetery. I zde nechybí JBL AI Sound Boost se Smart EQ, přepracovaná světelná show se stroboskopickými okrajovými světly a dynamické efekty synchronizované s rytmem. PartyBox 130 je tedy stavěný hlavně na přenosnost, ale bez toho, aby se musel vzdát výrazného zvuku.
Výdrž menšího modelu dosahuje až 15 hodin přehrávání, přičemž 10 minut rychlého nabíjení přidá zhruba 80 minut poslechu. Potěší také vyměnitelná baterie JBL Battery 200, nová skládací ergonomická rukojeť a ochrana IPX4 proti stříkající vodě. Stejně jako větší model nabídne dvojité mikrofonní a kytarové vstupy, karaoke funkce, USB-C pro bezztrátový zvuk, optický vstup, aux, Bluetooth 6.0, Auracast, ovládání přes aplikaci JBL One a kompatibilitu s JBL EasySing Mics.
JBL myslí i na udržitelnost. PartyBox 330 je vyroben ze 70 % recyklovaného plastu po spotřebitelském použití, zatímco PartyBox 130 dokonce z 82 %. Oba modely navíc využívají recyklované magnety tweeterů a dorazí v FSC certifikovaném balení s inkoustem na bázi sóji.
JBL PartyBox 130 má být dostupný pravděpodobně od května 2026 za 9 990 Kč, zatímco větší JBL PartyBox 330 dorazí pravděpodobně v červenci 2026 s cenou 14 790 Kč. Oba modely budou k dispozici v černém a bílém provedení na jbl.cz.