Recenze bezdrátového reproduktoru JBL Grip: Naprostá trefa do černého!

Společnost JBL je v kategorii přenosných Bluetooth reproduktorů dlouhodobým lídrem, jehož modely jako Clip a Flip definovaly standardy pro zvuk na cestách. Nyní společnost přichází s novou řadou, která si klade za cíl vyplnit mezeru mezi těmito ikonickými produkty. JBL Grip není jen další reproduktor v portfoliu. Ale je to promyšlená ukázka, jak má vypadat moderní a přenosný společník pro každé dobrodružství. S rozměry srovnatelnými s plechovkou, od energy drinku, nekompromisní odolností vůči vodě, prachu i pádům a inteligentním zvukem JBL Pro Sound, slibuje Grip velký výkon v malém těle. Přidává k tomu navíc i stylové ambientní osvětlení a dlouhou výdrž baterie, čímž se stává jedním z nejuniverzálnějších reproduktorů ve své třídě. Pojďme se na něj podívat.
Design a odolnost
První, co na JBL Grip zaujme, je jeho kompaktní a ergonomický design. S rozměry 64 x 152,5 x 65,2 mm a hmotností pouhých 385 gramů padne do dlaně prostě skvěle. Nejde však jen o estetiku; tento tvar je především praktický. Reproduktor můžete postavit kamkoliv, aniž by zabíral mnoho místa. Skutečnou hvězdou designu je však jeho extrémní odolnost. Certifikace IP68 znamená, že je velmi odolný proti vodě i prachu a zvládne například ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. To ale není vše. Grip byl testován i na pády z výšky 1 metru na beton, takže se nemusíte bát ho vzít na pláž, do hor či na kolo. Praktické integrované poutko na zadní straně umožňuje snadné připevnění na batoh, řídítka nebo větev stromu. Ať už se chystáte kamkoliv, Grip je připraven jít s vámi. Pokud jsou tedy pro vás byly ostatní modely JBL například příliš velké, JBL Grip je pro výlety jako dělaný.
Estetickým a funkčním doplňkem je ambientní osvětlení integrované na zadní straně. Nejde o rušivou světelnou show, ale o minimalistický prvek, jehož barvu a intenzitu si můžete snadno přizpůsobit v aplikaci JBL Portable a doladit tak atmosféru podle své nálady nebo prostředí. JBL navíc dbá i na ekologii. Grip je vyroben z recyklovaných plastů a textilií a je balen v papíru s certifikací FSC potištěném sójovým inkoustem. Dostupný je ve fialové, červené, modré, bílé, černé, růžové či maskáčové. Je třeba říct, že jde o zcela nový produkt s originálním designem, která má tlačítka na horní straně, což ne vždy bylo u JBL zvykem.
Zvuk
Ačkoliv jsou rozměry kompaktní, zvukový projev je typicky odvážný a plný, jak je u JBL zvykem. Srdcem reproduktoru je JBL Pro Sound s výkonem 16W RMS, který dokáže bez problémů ozvučit menší místnost nebo vytvořit příjemnou zvukovou kulisu venku. Širokopásmový měnič o rozměrech 43 × 80 mm poskytuje čistý a dynamický zvuk v celém frekvenčním rozsahu od 70 Hz do 20 kHz.
Největší inovací je však technologie AI Sound Boost. Tento inteligentní systém v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a pomocí algoritmů optimalizuje výkon měniče. Výsledkem je výraznější a čistší zvuk s hlubšími basy a minimálním zkreslením, a to i při vysoké hlasitosti. Hudba tak zní plně a energicky, aniž by se ztrácely detaily. Pro ještě větší zvukový zážitek je zde technologie Auracast™. Ta umožňuje bezdrátově propojit dva reproduktory JBL Grip pro vytvoření plnohodnotného stereo efektu, nebo spojit více různých JBL reproduktorů s podporou Auracast a pokrýt tak hudbou mnohem větší prostor.
Baterie, konektivita a ovládání
JBL Grip je vybaven lithium-iontovou baterií o kapacitě 10,01 Wh (2600 mAh), která zajišťuje standardní dobu přehrávání až 12 hodin. Pokud by vám to nestačilo, je zde funkce Playtime Boost, která přidá další 2 hodiny poslechu (celkem tedy až 14 hodin) tím, že optimalizuje výkon pro ještě hlasitější a čistší zvuk. Nabíjení probíhá přes moderní USB-C port, avšak je třeba poznamenat, že nabíjecí kabel není součástí balení.
Ovládání je řešeno intuitivními dotykovými prvky a pro detailnější nastavení je k dispozici aplikace JBL Portable. V ní můžete nejen upravovat zvukový ekvalizér a ovládat ambientní osvětlení, ale také spravovat připojení přes Auracast a aktualizovat firmware reproduktoru. O stabilní bezdrátové připojení se stará moderní Bluetooth 5.4.
Závěr
JBL Grip je trefou do černého. Úspěšně vyplňuje mezeru v portfoliu značky a přináší balíček vlastností, který je ve své cenové kategorii jen těžko překonatelný. Kombinuje zvuk, na který jsme od JBL zvyklí, s chytrou technologií AI Sound Boost, a to vše balí do extrémně odolného a praktického těla. Je to ideální volba pro každého, kdo žije aktivním životem a nechce dělat kompromisy v kvalitě zvuku ani v odolnosti svého vybavení. Ať už hledáte spolehlivého parťáka na cesty, k bazénu nebo jen stylový a skvěle hrající doplněk do domácnosti, JBL Grip je rozhodně reproduktor, který byste neměli přehlédnout. Jeho cena je 2490 korun. Skvěle tak cenou vyplňuje mezeru mezi JBL Clip a JBL Flip.
Slevový kód
Jestliže chcete ušetřit, pro naše čtenáře máme exkluzivní slevu ve výši 15 %. Stačí zadat kód „LSAGRIP15„. Sleva platí pro všechny barvy.