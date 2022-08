Jeden z nejlepších leakerů prozradil, jak bude vypadat iPhone SE 4

Když Apple na začátku letošního roku světu představil novou generaci iPhonu SE, místo nadšení se setkal spíš s chladným přijetím v kombinaci s kritikou. Nový SE je totiž jen nepatrně vylepšený iPhone SE z roku 2020, který byl přitom už tehdy kritizován za to, že je na svou dobu v mnoha ohledech zastaralý. Velmi přesný leaker Jon Prosser však nyní prozradil, že čtvrtá generace iPhonu SE už takovým zklamáním nebude.

Prosserovi se podařilo zjistit konkrétně to, že SE 3. generace je zároveň posledním iPhonem, u kterého Apple použil staré šasi vytvořené ještě pro iPhone 8, potažmo 6. Nová generace iPhonu SE má sice taktéž vycházet z dřívějšího modelu, avšak jednat se bude naštěstí o XR – tedy již o bezrámečkový iPhone s Face ID. Jaká všechna vylepšení u něj Apple nasadí oproti původní verzi je sice v tuto chvíli nejasné, obecně se ale dá počítat s výkonnějším procesorem či lepším fotoaparátem, jelikož právě tyto dva prvky jsou ve své podstatě u každé nové generace iPhonů SE jistotou.

Co se pak týče termínu představení, ten je podle Prossera zatím poměrně daleko. Jelikož nyní Apple představil iPhone SE 3 dva roky po SE 2, je velmi pravděpodobné, že stejné časové okno bude dělat i SE 4 a SE 3. Nového “es éčka” bychom se tedy měli dočkat na začátku roku 2024, byť samozřejmě nelze vyloučit ani to, že se jím Apple pokusí zabodovat již příští rok, aby co nejvíce podpořil prodeje svých iPhonů. Přeci jen, mnozí experti očekávají od následujících měsíců ekonomický propad a může to být tedy právě iPhone SE 4, kterým se proti němu rozhodne Apple bojovat.