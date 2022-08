První Mafia dnes slaví 20 let: Připomeňte si v kostce příběh nejslavnější české hry

Čas letí neúprosným tempem a my si dnes připomínáme 20 let od vydání hry Mafia: The City of Lost Heaven. Jedná se pravděpodobně o nejznámější a nejlepší českou hru vůbec. Na tu dobu vývojáři z Illusion Softworks přinesli skvělý a rozlehlý svět, perfektní grafiku, velmi silný příběh a legendární dabing, na kterém se podíleli například Marek Vašut, Petr Rychlý, Antonín Molčík, Luděk Čtvrtlík, Dalimil Klapka a další.

Ačkoli je příběh všem hráčům dobře známý, dovolte mi jej mírně připomenout. Hlavní postavou je Thomas Angelo, který ve 30. letech pracuje jako taxikář. „Byla krize a ne každý se měl alespoň tak jako on.“ Při konci jednoho dne narazí na gangstery dona Salieriho Paulieho a Sama, což mu naprosto změní život. Oba pánové jsou momentálně součástí honičky s nepřátelskými gangstery a donutí vás, abyste se zbavili jejich pronásledovatelů. Jakmile tak učiníte, pánové vám poděkují a dají vám slušnou sumu peněz. Gangsteři, kterým jste ujížděli, si vás ale najdou, a abyste si zachránili krk, vyhledáte pomoc v baru Dona Salieriho. A tím vaše mafiánská dráha začne.

Po dohrání opravdu skvělé hlavní části hry zábava nekončí. K dispozici je režim „Jízda“. V něm se jen tak můžete poflakovat po městě, jezdit autem, objevovat temné uličky, střílet gangstery apod. Daleko větší výzvou je ale „Extrémní jízda“, kde budete plnit opravdu velmi složité úkoly. Sám se musím přiznat, že jsem tento režim nikdy nedohrál. Ačkoli je to od vydání Mafie už 20 let, rozhodně se nejedná o zapomenutou hru. Komunita ji stále udržuje při životě a nedávno bylo v tomto duchu oznámeno celkem 15 nových misí moderské skupiny 7K, o čemž se můžete více dozvědět v tomto příspěvku. Je to také pár let od vydání velkého grafického módu, který podstatně zlepšil grafickou stránku hry. O stále velké popularitě hovoří i speedruny, které se dají na internetu dohledat. Rekord z ledna 2022 hovoří o dohrání hlavní části hry za 2:29:22, což se povedlo uživateli lollapooza. Rekord i s misemi od Lucase Bertoneho činí 3:40:52 a vytvořen byl v dubnu tohoto roku.

Mafia udělala skutečnou díru do světa a při pohledu na tehdejší technické možnosti si řeknete, že hře nic nechybí. Vývojáři ale měli ambice ještě malinko větší, o čemž vypovídá skvělé video z E3 2001, kde mladý Dan Vávra, tedy otec první Mafie, hru novinářům představuje. Tehdy asi ještě netušil, o jak velký úspěch půjde. Hra získala skvělá hodnocení, kdy můžeme zmínit například 88 % na Metacritic, 92 % od Score, 91 % od Levelu či 90 % od Doupě.cz. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a několik let po vydání se začalo pracovat na druhém dílu. Nicméně Dan Vávra se během vývoje rozkmotřil s 2K a z projektu odešel. Mafia 2 není špatnou hrou, nicméně do drtivé většiny srdcí se nezapsala tak tučným písmem, jako právě díl první. Mafia 3 ale špatnou hrou je. Vykoupením vývojářům z Hangar 13, kteří na „trojce“ pracovali, ale budiž fakt, že vytvořili remake první Mafie, jenž tady s námi v září bude už 2 roky. Remake dorazil s dobrou grafikou, o něco rozšířenějším příběhem a hlavně (tedy pokud to šlo) s dabingem původních herců. Fanoušci prvního dílu byli u vytržení a dá se říct, že rozhodně potěšil. První díl je ale nestárnoucí klasika. Která mise je vaše nejoblíbenější? Za sebe mohu říct, že nejradši mám Dobrou chuť, Volební kampaň a Bastard se štěstím.

