Legendární Mafia dostane nové mise

Spousta hráčů nedá na první díl Mafie dopustit a považují ji za jednu z nejlepších her vůbec. Nutno říct, že remake byl velmi povedený, nicméně první díl, jenž vznikl pod taktovkou Dana Vávry, je zkrátka pro mnohé srdcovou záležitostí. Kdo to má podobně, bude z této zprávy nadšený. Moderská skupina 7K se chystá přijít se svým největším počinem za poslední roky. S „datadiskem“ Rise & Fall pro první Mafii.

Dílo českých šikulů má přinést 15 nových misí, které se budou odehrávat 10 let před událostmi původní hry. Příběh se má točit hlavně kolem Dona Salieriho na počátku 20. let, kdy městu Lost Heaven vládl Don Peppone. Tvůrci slibují, že vymodelují mladší verze známých postav a přidají i postavy zcela nové. Mladšímu Salierimu má být například k ruce bývalý boxer William Tylor, zbraňový expert Aldo Armato a informátor Alfred Visentini. Jak je jasné, tento velký přídavek musí mít český dabing, Později přibude anglická a ruská verze. Rise & Fall dorazí taktéž s novým soundtrackem. Změn se má dočkat i jízdní model a celý vozový park. Některá vozidla z původní hry budou vzhledem době, kdy se hra odehrává, logicky odstraněna. Budou zde ale také nová vozidla. Totéž platí i o zbraních. Hráči se budou moct těšit na novinky jako Thompson M1921 nebo Beretta 1918. Všemi milovaný Thompson 1928 ale pochopitelně v datadisku nevystřelí. Novinek má být ovšem více. Těšit se můžeme na nové lokality či možnost vstoupit do některých známých budov. Rise & Fall dorazí ve dvou částech, přičemž té první bychom se měli dočkat už koncem tohoto roku. Pod odstavcem můžete vidět krátký trailer.

Mafii: Definitive Edition můžete zakoupit zde