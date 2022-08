Nejpopulárnější seriálové thrillery a horory na Disney+

Seriál Živí mrtví je již řadu let oblíbenou klasikou. Na Disney+ najdete v současné chvíli již 11 řad. Maloměstský šerif z Georgie Rick Grimes, zraněný při výkonu služby, se probouzí z kómatu a zjišťuje, že svět je zamořen zombie neboli „chodci“. Tento seriál sleduje skupinu přeživších v době zombie apokalypsy. Mezilidské konflikty někdy představují takové nebezpečí, že jsou někteří ochotni udělat cokoli pro to, aby přežili.

Jen vraždy v budově

Seriál Only Murders In The Building pojednává o třech cizích lidech, kteří sdílejí posedlost skutečnými zločiny a do jednoho se zapletou, když vyšetřují záhadnou smrt souseda v jejich newyorském činžovním domě.

