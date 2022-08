Apple už má první prototypy iPhonů 15! Tyto novinky u nich testuje

Přestože se pozornost valné většiny jablíčkářů v současnosti upírá primárně k blížícím se iPhonům 14 (Pro), v Applu nelení a už horlivě pracují na jejich nástupcích. Ty jsou navíc podle dostupných informací již v relativně pokročilé fázi vývoje a Apple má k dispozici hned několik prototypů. A díky zdrojům velmi přesného leakera ShrimpApplePro, který v minulosti jako první přišel například s tvrzením o průstřelech v displeji iPhonů 14 Pro, už víme, co přesně na těchto prototypech testuje.

Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že prototypy iPhonů 15, které má Apple v současnosti k dispozici, jsou určeny jednak pro testování USB-C portů namísto Lightningů a jednak nového typu fotosoustav, které jsou vybaveny periskopickými objektivy. Díky USB-C by se měly stát iPhony daleko otevřenější nejrůznějšími příslušenství, ale taktéž přívětivější z hlediska nabíjení. Ostatně, když Apple tento standard u iPhonů příjme, bude je možné nabíjet stejnou nabíječkou jako třeba MacBooky či iPady vyjma základního modelu. Co se pak týče periskopického fotomodulu, ten by měl zase zajistit výrazně lepší optický zoom teleobjektivu. Soustava čoček totiž není poskládána v tomto případě za sebou, nýbrž tak, aby se v ní bylo schopné lámat světlo do strany, díky čemuž tak může být celý fotomodul prostorově řešen úplně jinak než ty, na které jsme zvyklí v současnosti. Jak výrazný nárůst zoomu by mohl periskopický fotomodul přinést je sice v současnosti otázkou, nicméně vzhledem k tomu, že konkurence nabízí u tohoto typu třeba i desetinásobné optické zoomy, nebylo by v případě Applu překvapivé přijetí podobných hodnot.

Jelikož se iPhony 15 (Pro) světu představí za více než rok, je naprosto jasné, že se u nich bude ještě spousta technických parametrů měnit, aby byly nakonec co možná nejlepší. Základy ve formě USB-C či právě periskopického fotomodulu nicméně takřka 100% zůstanou zachovány, jelikož se evidentně jedná o jedny z klíčkových upgradů. Kdyby tomu totiž tak nebylo, jen stěží je Apple začíná aktivně testovat s takto velkým předstihem.