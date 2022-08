Přechod iPhonů na USB-C je nevyhnutelný, vyžadovat je bude další země

Pokud patříte mezí fanoušky Lightning portu, měli byste se s ním začít u Apple produktů pomalu ale jistě loučit. Vzhledem k tlaku čím dál tím více zemí na Apple je totiž v současnosti již víceméně jasné, že se s ním budeme muset rozloučit a na iPhonech i dalších Apple produktech dosud osazených Lightningy přivítat USB-C. Poté, co příslušné nařízení vymáhající toto řešení schválila Evropská unie a přiblížilo se mu USA, schyluje se ke schválení na dalším důležitém trhu.

S myšlenkou sjednotit nabíjecí porty si v současnosti začala pohrávat Indie, která již proto připravuje předpis, který by měl od roku 2024 výrobcům elektroniky nařizovat nasazení jednotného portu u produktů prodávaných v zemi. Univerzálním portem se pak nerozumí nic jiného než USB-C, jelikož právě to je v současnosti vnímáno ve světě jako nejlepší možná varianta a zároveň standard, kterým už většina moderní elektroniky disponuje a tudíž je jasné, že přizpůsobení portů musí být právě v jeho prospěch.

Přestože není Indie pro Apple tak důležitá jako Evropa či USA, vzhledem k její lidnatosti a tedy i prodejnímu potenciálu do budoucna je naprosto jasné, že toto nařízení bude muset respektovat a podvolit se mu. Indii navíc hraje logicky do karet i to, že se stejným požadavkem přišla právě i Evropská unie spolu s USA, takže její hlas není kapkou v moři, ale dalším argumentem pro přijetí USB-C. Podle dostupných informací se mu nicméně již Apple nebrání a chystá se jej přijmout již v příštím roce u iPhonů 15.