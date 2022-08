Apple nepřímo potvrdil jedno z nejvymodlenějších vylepšení AirPods Pro 2

Fanoušci sluchátek AirPods Pro budou mít již tento podzim prakticky stoprocentně další důvod k radosti. Po několika letech čekání by totiž měl Apple konečně světu odhalit druhou generaci tohoto produktu, která by měla svou původní verzi z podzimu 2019 v lecčem překonat. A díky nové certifikaci, kterou si nyní Apple zajistil u Bluetooth SIG už víme, že minimálně jedna z nejskloňovanějších věcí v souvislosti s těmito AirPods je na spadnutí.

Apple si u blíže nespecifikovaného audio produktu certifikoval konkrétně Bluetooth ve verzi 5.3 a přestože nakonec nasadí prakticky 100% “jen” Bluetooth 5.2, jelikož vždy nasazuje o verzi nižší Bluetooth než si certifikoval, bude to pro AirPods Pro 2 znamenat výrazný krok vpřed. Součástí Bluetoothu 5.2 je totiž podpora LE Audio, což je součást nízkoenergetického standardu Bluetooth LE. LE Audio však na AirPods Pro 2 nepřinese jen nižší spotřebu při bezdrátovém připojení, ale dokonce i vyšší kvalitu zvuku, možnost připojit více než dvoje AirPods k jednomu zdroji zvuku, možnost připojit každý AirPod k jinému zdroji zvuku a tak podobně. Zkrátka a dobře, s pokročilejší Bluetooth technologii se dočkají AirPods celé řady nejrůznějších funkcí navíc, které se přitom zdají být v mnoha případech skutečně užitečné a je tedy rozhodně na co se těšit.

Kdy přesně Apple nové AirPods Pro 2 světu představí můžeme v tuto chvíli bohužel jen hádat. Je sice víceméně jasné, že se tak stane v průběhu podzimu, ale zda to bude v září s novými iPhony, v říjnu s novými iPady či snad ještě později, jak to udělal u první generace těchto sluchátek lze v tuto chvíli jen velmi těžko hádat. Snad tedy budou stát sluchátka skutečně za to.