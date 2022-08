Kuo: AirPods Pro 2 letos na USB-C ještě nepřejdou

Jedním z nejzajímavějších produktů druhé poloviny letoška mají být bezesporu AirPods Pro 2. generace. Na těch ostatně Apple pracuje již řadu let a jak se nyní zdá, konečně bychom se jich měli dočkat v plné parádě. Minimálně z hlediska napájecího portu jejich krabičky však budou zřejmě jablíčkáři zklamání. Tvrdí to alespoň přední analytik Ming-Chi Kuo.

Kuovi se podařilo od jeho zdrojů zjistit konkrétně to, že ačkoliv Apple počítá do budoucna s přechodem svých Lightning produktů na USB-C, hrnou se do této transformace tak úplně nebude. AirPods Pro 2. generace chystané pro letošní rok tedy ještě nabídnou Lightning portu u nabíjecí krabičky s tím, že jí Apple v příštím roce aktualizuje na USB-C, jako to udělal třeba i u AirPods Pro s podporou MagSafe nabíjení. Změna portu totiž není ve výsledku ničím vyloženě výrazným, takže kolem toho není třeba dělat příliš velké “halo”.

Kromě AirPods Pro musí Apple vyměnit Lightning za USB-C u iPhonu, ovladače pro Apple TV, základního iPadu či Magic periferií. Čeká ho tedy bez jakékoliv nadsázky relativně dost práce, byť je jedním dechem třeba dodat, že změna portu není rozhodně ničím vyloženě složitým. Proč se k ní ještě neuchýlil je pak spíš o tom, že se zkrátka chtěl držet co nejdéle svého standardu a kdyby Evropská unie i další státy a organizace nenařídily, že je potřeba napájecí porty sjednotit, je poměrně pravděpodobné, že by se Apple držel Lightningu i nadále.