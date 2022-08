Facebook se zbláznil. Místo relevantních příspěvků nyní zobrazuje nesmysly

Největší sociální síť opět sužují problémy. Řada uživatelů hlásí, že se v této době Facebook „chová“ podivně a ukazuje náhodné vzkazy. Pokud dnes ráno spustíte Facebook, můžete narazit na problém, kdy se vám místo klasického obsahu ukazují náhodné vzkazy celebritám, firmám či příspěvky do skupin.

Podle stránky DownDetector jsou problémy v současné době celosvětové, přičemž nejvíce uživatelé nahlašují, že potíže se vyskytují v mobilní aplikaci. Jak k problému došlo či jak bude řešen se v současné době neví, neboť tento zvláštní problém Facebook dosud nekomentoval. Jedná se o skutečně zvláštní chybu, neboť obyčejně se sociální síť potýká s kompletním výpadkem. I za předpokladu, že na společnost zaútočí hackeři, bývá jejich záměr zpravidla totožný –⁠ tedy nechat síť spadnout. Když jsem při průzkumu projížděl Facebook, nenarazil jsem na nic výše uvedeného, ovšem zobrazila se mi reklama se sexuálním obsahem a adresou „Apple.com“, což je taky více než nezvyklé (vzhledem k povaze obrázku jej bohužel nemohu do článku přiložit). Sledujete něco podivného v souvislosti s Facebookem během dnešního dopoledne?

What has happened to my Facebook feed?! pic.twitter.com/0HRjzKnyB6

— Shannon Grixti (@shancake_) August 24, 2022