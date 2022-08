iPhone 14 se blíží. Apple si jej certifikoval v první zemi

Od představení iPhonů 14 (Pro) dělí svět možná už jen zhruba dva týdny, což pro Apple znamená ve výsledku jediné – čas na získání všech potřebných certifikací, které mu umožní novinky prodávat všude, kde je zvyklý, se extrémní rychlostí krátí. Nelze se proto divit, že již nyní tyto certifikace řeší a minimálně jednu má již v kapse.

Portál MySmartPrice si v databázi indického certifikačního a regulačního úřadu všiml, že si zde Apple certifikoval několik zbrusu nových smartphonů, které svým označením, respektive modelovým číslem neodpovídají žádnému doposud uvedenému modelu. Certifikován byl konkrétně model A2882, přičemž v předešlých letech byly vydány modely A26xx, kdy x je samozřejmě další číslo. Je tedy evidentní, že se jedná o nový, dosud nepředstavený telefon.

Ačkoliv certifikační úřad bohužel již nic víc krom označení modelu neodhaluje, je přinejmenším skvělé vidět, že certifikační procesy evidentně minimálně odstartovaly, ale spíš již běží naplno, aby mohly být telefony v dohledné době uvolněny do prodeje. Stát by se tak dle dostupných informací mělo již v pátek 16. září s tím, že odhalení telefonů by mělo proběhnout ve středu 7. září. Pokud jsou tyto inforamce pravdivé, pozvánky na konferenci bychom se mohli dočkat teoreticky už zítra, jelikož se má konference odehrát částečně za účasti médií, která samozřejmě potřebují určitý čas na přípravu cesty do Apple Parku.