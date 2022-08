Facebook vyhodil 60 zaměstnanců, které náhodně vybral algoritmus

Víte, proč lidé z HR oddělení při náboru nových zaměstnanců vždy smažou polovinu příchozích mailů? Kdo by chtěl pracovat s lidmi, kteří mají smůlu. Tak tímto známým vtipem se nyní začal řídit Facebook, který se rozhodl snížit nábor nových zaměstnanců a zároveň i stavy těch již zaměstnaných. Vzhledem k aktuálnímu dění ve světě na tom není nic překvapivého a nábory snižuje také Apple a další korporace, ovšem Facebook, respektive nadřazená společnost Meta, na to jde tak trošku jinak než ostatní.

Jednak se chce Facebook výrazně zaměřit na měření výkonu jednotlivých zaměstnanců, díky čemuž bude mít možnost vyhodit ty nejméně produktivní. Na tom by nebylo nic až tak nepochopitelného, i když už jen to, že někdo kontroluje vše, co děláte, aby zjistil, zda kolega vedle není náhodou o procento výkonnější, je celkem drsné, ovšem ještě drsnější gesto se již odehrálo. Facebook totiž propustil 60 zaměstnanců, nikoli těch, kteří jsou nejméně schopni, mají nejvíc absencí nebo mají průser za průserem, ale těch, které náhodně vybral algoritmus.

Zaměstnanci, kteří byli z práce vyhozeni se zeptali svých nadřízených, proč o místo přišli zrovna oni a dostalo se jim odpovědi, že je náhodně vybral algoritmus společnosti. Společnost Accenture, která se stará o nábor nových zaměstnanců pro Facebook a také o vyhazování těch, které již Meta nechce, nenabídla zaměstnancům, které algoritmus vyhodil nové pozice. Tito lidé tak od 2. září letošního roku již nejsou zaměstnanci Facebooku a 3. řijna dostanou svoji poslední výplatu.

Společnost Meta (dříve Facebook) se potýká v posledních měsících s obrovskými problémy v souvislosti s tím, že v podstatě dosáhla svého vrcholu, na což negativně reagují zejména akcionáři. Meta očekává v letošním roce ztrátu tržeb ve výši 10 miliard dolarů a to zejména kvůli novým pravidlům ochrany osobních údajů v rámci iOS, díky čemuž již nemůže Facebook, Instagram a WhatsApp cílit své reklamy tak, jako dřív. Přes to všechno Mark Zuckerberg rozhazuje peníze jak na běžícím páse a za svoji vizi budoucnosti Metaverse již utratil přes 10 miliard amerických dolarů bez toho, aniž by této budoucnosti věřila většina akcionářů.