Déšť v ČR: Jak přes smartphone sledovat, kolik u vás naprší

Déšť v ČR budou během dneška, ale i několika následujících dní sledovat snad všichni. Pokud byste chtěli zjistit, za jak dlouho k vám vydatné srážky a bouřky dorazí, a pokud byste se chtěli podívat, kolik milimetrů vody k u vás naprší, tak jste tady naprosto správně. Ukážeme vám 5 aplikací, ve kterých si tuto informaci můžete nechat zobrazit.

Ventusky

Aplikace Ventusky je především u nás v Česku velmi oblíbená. A ve finále se není čemu divit, jelikož nabízí jednoduché a příjemné rozhraní. Co se informací týče, tak si ve Ventusky můžete nechat zobrazit přesnou předpověď počasí, a to společně s mamou, která zabírá jeho vývoj v širším okolí. Přehledně si tak můžete prohlédnout odkud přijdou srážky, popřípadě odkud vane vítr. Ventusky je unikátní v obrovském množství zobrazovaných dat a v celém světě si v ní můžete zobrazit informace o teplotách, vydatnosti srážek, větru, oblačnosti, tlaku vzduchu, sněhu apod. Aplikace Ventusky je k dispozici za 99 korun, myslím si však, že za tyto peníze rozhodně stojí za to.

Ventusky můžete stáhnout zde

Yr.no

Velmi přesné informace o počasí dokáže poskytnout také aplikace Yr.no, která pracuje s daty z norského meteorologického ústavu. I když je od nás Norsko vzdálené stovky kilometrů, tak je nutné říct, že aplikace Yr.no opravdu patří mezi jednu z těch nejpřesnějších. Tato aplikace má velmi jednoduché rozhraní, která má několik různých sekcí. Na hlavní stránce se zobrazí informace o počasí ve vaší lokalitě, a to společně s reprezentujícím pozadím. Nechybí však ale samozřejmě ani podrobnější data – konkrétně nechybí samozřejmě předpověď, dále informace o srážkách, teplotě a větru, společně se zobrazením výstrah a mnoho dalšího. Yr.no je k dispozici zcela zdarma.

Yr.no můžete stáhnout zde

Windy

Další skvělou aplikací je ta s názvem Windy (původně Windyty). Tuto aplikaci si oblíbíte především v případě, že si potrpíte na grafické vyobrazení informací o počasí. Tyto informace jsou pak velmi detailně vyobrazovány v mapách a věří jim profesionální piloti, rybáři, vlády, armády a další. Ať už se tedy chystáte vyrazit na nějaký výlet či dovolenou, rozhodně se vyplatí aplikaci Windy mít, abyste si mohli přesně na vybraných místech zobrazit informace o počasí. Součástí aplikace Windy je pak více než 40 různých map, ve kterých si kromě srážek zobrazíte informace o větru, teplotě, vlhkosti, tlaku a mnoho dalšího. Aplikace Windy je k dispozici zcela zdarma a chlubí se tím, že bezplatně poskytuje informace, za které si jiné aplikace nechávají platit.

Windy můžete stáhnout zde

Meteoradar

Sháníte vyloženě českou aplikaci, která vám poskytne veškeré potřebné radarové informace? Pokud ano, tak se vám bude líbit Meteoradar. Jedná se o jednu z nejvíce stahovaných aplikací pro počasí v Česku a nabízí nespočet zajímavých funkcí. Co se srážek týče, tak si můžete nechat zobrazit jejich aktuální stav, kromě toho ale Meteoradar nabízí jejich vývoj až na 60 minut dopředu. Nechybí ani údaje o aktuálních teplotách, větru a stavu počasí. Radarové zobrazení uživatelům pak poskytuje možnost zobrazení přesných informací v reálném čase. Navíc k tomu, veškerá data jsou aktualizována každých 10 minut, takže pokaždé máte jistotu toho, že se díváte na nejnovější dostupní informace, a to s přesností na jeden kilometr. Meteoradar je tedy pro Česko skvělou volbou a je k dispozici naprosto zdarma.

Meteoradar můžete stáhnout zde

iRadar CZ+

Poslední aplikací, na kterou se společně v tomto článku podíváme, je iRadar CZ+. V rámci této aplikace můžete jednoduše sledovat veškerá aktuální radarová data, blesková a meteorologická data. Aplikaci iRadar CZ+ si můžete různými způsoby přizpůsobit tak, aby vám co možná nejvíce vyhovovala. V aplikaci nechybí předpověď pohybu radarové oblačnosti, živá detekci bleskových výbojů, zobrazení meteorologických stanic, grafů, webových kamer s vysokým rozlišením a mnoho dalšího. Veškerá data se v aplikaci iRadar CZ+ aktualizují co 10 minut, zobrazit si pak můžete přesnou předpověď na následující hodinu. Nechybí ani vyobrazení výstrah ČHMÚ a mnoho dalších funkcí, které rozhodně stojí za to. Dobrou zprávou je, že i aplikace iRadar CZ+ je k dispozici zcela zdarma.

iRadar CZ+ můžete stáhnout zde