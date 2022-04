Widget počasí na iPhone: 5 nejlepších aplikací, u kterých jsou k dispozici

Ke sledování počasí můžete na iPhonu využít nativní aplikaci Počasí, která sice vyhovuje mnohým uživatelům, na druhou stranu jí ale chybí podrobné informace a často není tak úplně přesná. V případě, že vám předinstalované Počasí v iOS nevyhovuje, tak samozřejmě nemusíte mít žádné starosti. Stačí, abyste přešli do App Store, kde najdete nespočet různých aplikací, které vám dokáží zprostředkovat informace o počasí, a to různými způsoby. Mnoho uživatelů každopádně vyhledává takové aplikace pro počasí, které dokáží zobrazit také widget na domovské stránce. A není se čemu divit, jelikož právě díky dobrému widgetu lze veškeré potřebné informace zjistit rychle a jednoduše. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 aplikací pro předpověď počasí, které však nabízí také widgety.

CARROT Weather

První aplikací, na kterou se podíváme, je CARROT Weather. Je velmi pravděpodobné, že už jste o ní někdy slyšeli, jelikož je prostě a jednoduše nejpopulárnější. Tato aplikace vám dokáže zprostředkovat informace o počasí jednoduše a vtipně a zaručeně v ní najdete veškeré informace, které můžete potřebovat. Co se týče widgetů z CARROT Weather, tak těch je v době psaní tohoto článku k dispozici celkově 13. Widgety se od sebe liší samozřejmě velikostí a hlavně typem – k dispozici jsou například widgety Snark, které zobrazí informace o počasí vtipnou formou, nechybí samozřejmě ani klasické předpovědi počasí, a to aktuální, hodinové, denní či hodinové + denní. Dále můžete využít widget, který vyobrazí mapu s počasím. Abyste však mohli widgety z CARROT Weather využít, tak si musíte zaplatit Premium verzi.

Aplikaci CARROT Weather stáhnete zde

In-počasí

Hledáte českou aplikaci pro sledování počasí, která je k dispozici zdarma a bez reklam? Pokud ano, tak by se vám mohla líbit ta s názvem In-počasí. Tato aplikace dokáže zobrazit aktuální teplotu a předpověď počasí s tím, že jsou veškeré údaje aktualizované každých 30 minut a hlavně jsou opravdu přesné. I aplikace In-počasí nabízí své vlastní widgety, které můžete na vašem iPhonu využít. K dispozici jsou celkově tři widgety, které se od sebe liší svou velikostí – vybrat si můžete malý, střední a velký. Na malém se zobrazí aktuální teplota a počasí, společně s předpovědí na pár dalších dnů, ve widgetu střední velikosti pak najdete teplotu, datum, kdo má dnes svátek a předpověď na týden dopředu. Největší widget pak nabízí informací nejvíce – konkrétně se můžete těšit na zobrazení současné teploty, data, kdo má dnes svátek, předpovědi na týden dopředu, minimální a maximální teploty a dalších. Nechybí ani možnost pro přečtení si aktualit o počasí.

Aplikaci In-počasí stáhnete zde

Počasí & Radar

Další aplikací, která nabízí widget pro počasí, je ta s názvem Počasí & Radar. Tato aplikace dokáže uživatelům zobrazit předpověď počasí až na 14 dní dopředu, nechybí zobrazení radar s aktuálním počasím živě a předpovědí na tři dny dopředu. Ať už tedy prší, sněží nebo svítí slunce – Počasí & Radar vás nenechá ve štychu. Co se widgetů týče, tak těch je z této aplikace k dispozici celkově šest. První tři widgety vám zobrazí aktuální informace o počasí pro vybrané místo, další tři widgety se pak starají o vyobrazení meteoradaru. U obou typů widgetů jsou tedy k dispozici tři velikosti, a to malá, střední a velká. V rámci těchto widgetů si kromě aktuální teploty můžete nechat zobrazit také rychlost větru, přehled počasí na 90 minut dopředu či přesnou předpověď na tři dny dopředu. V rámci widgetu pro meteoradar se pak zobrazí mapa s počasím, kdy se klepnutím můžete přesunout přímo do aplikace a zobrazit si předpověď.

Aplikaci Počasí & Radar stáhnete zde

Windy

Windy je mezi uživateli, kteří hledají kvalitní aplikaci pro zobrazení informací o počasí, velmi oblíbená. Tato aplikace se specializuje na vizualizaci předpovědi počasí a můžete díky ní rychle, jednoduše, detailně a intuitivně zobrazí veškeré informace, které můžete potřebovat. Této aplikaci věří profesionální piloti, surfaři, paraglidisti, skydiveři, vlády a mnoho dalších institucí. I Windy má k dispozici vlastní widgety, které by se vám mohly líbit. Konkrétně můžete vybírat z celkově pěti různých widgetů. První dva widgety o velikosti střední a velký jsou widgety s klasickou předpovědí počasí na pár dní dopředu, u velkého widgetu společně s informacemi o teplotách v jednotlivých hodinách či rychlostech větru. Zbylé tři widgety, které jsou k dispozici v malém, středním a velkém provedení, vám pak zobrazí radarové snímky s počasím – čím větší widget je, tím větší část radarových snímků s počasím se zobrazí.

Aplikaci Windy stáhnete zde

Weawow

Poslední aplikaci, které v rámci tohoto článku věnujeme prostor, je Weawow. Je možné, že jste o této aplikaci prozatím neslyšeli, věřte ale, že je nesmírně oblíbená, a že má v App Store k dispozici velmi pozitivní hodnocení – a navíc k tomu je i v češtině. Weawow je zdarma a bez reklam a nabízí vyobrazení počasí s krásnými fotografiemi v pozadí. I tato aplikace má k dispozici widgety, konkrétně tři, ze kterých si můžete vybrat. Tyto widgety se od sebe liší pouze velikostí a typově jsou stejné – nabízí zobrazení předpovědi. V malém widgetu si můžete prohlédnout aktuální teplotu a předpověď na následující dvě hodiny a celý den, součástí středního widgetu je pak aktuální teplota, informace o srážkách a rychlosti větru a předpověď počasí na čtyři hodiny + na dva dny dopředu. Největší widget pak zobrazuje kromě aktuální teploty také informaci o počasí, srážkách, rychlosti větru a tlak vzduchu, společně s předpovědí počasí na sedm hodin dopředu + na šest dní dopředu.

Aplikaci Weawow stáhnete zde