Češi, operátorům platíme za služby o 150 % víc než je průměr EU. Přeplatek za 1 GB dat vám pak vyrazí dech ještě víc

Že platíme v České republice za mobilní služby operátorům oproti mnoha ostatním státům Evropy, ale i světa výrazně víc není bohužel již řadu let žádným tajemstvím. To, co nyní zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na svém webu, vás však možná přesto zarazí. ČTÚ totiž aktualizoval analýzu tuzemského trhu mobilních operátorů a to o výsledky, které jsou bez jakékoliv nadsázky naprosto šílené a oproti okolním zemím se dokonce ještě zhoršily.

V analýze stojí nepřekvapivě to, že maloobchodní ceny mobilních služeb v Česku jsou i nadále nejvyšší v celé EU. “Skvělým” důkazem tohoto tvrzení je pak fakt, že ceny tuzemských mobilních služeb jsou o 150 % vyšší než je průměr EU. Co se pak týče průměrné ceny 1 GB mobilních dat, ta je dokonce vyšší o těžko uvěřitelných 201 % oproti průměru. Operátoři na nás tedy bohatnou skutečně královsky.

Zaktualizovaná analýza trhu má být podhoubím pro další pokus o regulaci tuzemského mobilního trhu, o kterou se ČTÚ snaží dlouhodobě, byť bohužel kvůli námitkám Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s minimálním účinkem. O žádnou výraznou regulaci se však bohužel ani tentokrát jednat nemá. Ve hře je totiž bohužel jen udělení povinnosti O2, T-Mobilu a Vodafonu pustit do svých sítí virtuální operátory za regulované ceny, kteří by tak díky tomu měli být životaschopní. Tato regulace by pak měla být nastavena do konce roku 2024, protože příchod čtvrtého operátora do naší země je zatím v krátkodobém horizontu v nedohlednu. Vyhlídky na zlevnění mobilních služeb jsou tedy minimální – tedy minimálně při použití pák ČTÚ.