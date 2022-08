Jak šetřit data: 5 tipů na iPhone, díky kterým vám mobilní data vydrží déle

Jak šetřit data je postup, který hledá i v dnešní době mnoho uživatelů iPhonu. A není se čemu divit, jelikož jsou mobilní data i nadále relativně drahá, tedy pokud se podíváme na ceny v zahraničí. Už několikrát nám bylo slíbeno, že se mobilní data zlevní, bohužel k tomu ale stále nedošlo a nejspíše ani nedojde. Uživatelé si tak málokdy mohou dovolit neomezená data, popřípadě data s vysokým limitem, takže se spoléhají na to, že se jednoduše vlezou do malého limitu a bohužel se musí omezovat. Naštěstí iPhone dokáže s šetřením dat celkem dobře pomoci a v tomto článku se podíváme na 5 tipů na tohle téma.

Některé aplikace mohou na pozadí, bez vědomí uživatele, aktualizovat svá data a obsah. Pocítit to můžete například u aplikací sociálních sítí, popřípadě u aplikací na počasí. Díky aktualizací na pozadí máte jistotu toho, že kdykoliv do těchto aplikací přijdete, tak pro vás bude ihned připraven nejnovější obsah, bez čekání. Aktualizace na pozadí ale mimo Wi-Fi samozřejmě spotřebovává mobilní data, každopádně naštěstí lze funkci omezit, anebo úplně vypnout. Učiníte tak v Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí, kde buď sjeďte níže a proveďte deaktivaci u aplikací, anebo nahoře vypněte funkci úplně.

Pokud chcete zajistit, že budete při využívání vašeho zařízení v bezpečí, tak je nutné pravidelně aktualizovat, a to jak systém, tak i aplikace. Jednotlivé aktualizace se mohou vyhledávat a případně stahovat i při využívání mobilních dat. Co se týče aktualizací iOS, tak se vás vždy před stažením systém zeptá, zdali může mobilní data využít. Stahování aktualizací aplikací přes mobilní data pak můžete vypnout v Nastavení → App Store , kde v sekci Mobilní data proveďte deaktivaci funkce Automatická stahování.

Vypnutí mobilních dat u aplikací

Chcete-li zajistit nulovou spotřebu mobilních dat, musíte je vypnout. To ale samozřejmě není řešení. Na druhou stranu ale může být řešením částečné vypnutí mobilních dat, a to u vybraných aplikací. Pokud byste chtěli u některých aplikací přístup k mobilním datům odepřít, tak stačí, abyste přešli do Nastavení → Mobilní data. Zde pak sjeďte níže k seznamu a aplikací a u těch, u kterých chcete přístup k mobilním datům odepřít, přepněte přepínač do neaktivní polohy.