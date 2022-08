5 funkcí na iPhone, které vám mohou zachránit život

Žijeme v moderním světě, ve kterém nám technologie mohou pomoci s ledasčím. Ať už se jedná o zjednodušení práce, zábavu či cokoliv jiného, život bez technologií by byl prostě a jednoduše složitější. A navíc k tomu všemu, v některých případech vám technologie mohou život dokonce zachránit – je ale nutné být připraven. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 funkcí iPhone, které vám mohou zachránit život.

Čísla tísňové linky zná naprosto každý – 150 pro hasiče, 155 pro záchrannou službu, 158 pro policii a 112 pro integrovaný záchranný systém. Ne ve všech případech je ale možné iPhone odemknout a potřebné číslo vytočit. I na tohle Apple myslel, a tak do iPhonů přidal vícero způsobů pro alternativní vytočení IZS. Ve výchozím nastavení stačí podržet boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti, a poté přejet po posuvníku Tíseň SOS . Každopádně lze Tíseň SOS vyvolat také podržením či pětinásobným stisknutím bočního tlačítka , což můžete aktivovat v Nastavení → Tíseň SOS.

V každém iPhonu, a také v Apple Watch, si můžete nastavit své Zdravotní ID. Jedná se o speciální kartu, do které můžete vyplnit všemožné osobní a zdravotní informace, tj. jméno a příjmení, váha, výška, jazyk, krevní skupina, alergie, léky, nouzové kontakty a mnoho dalšího. Zdravotní ID nastavíte v Nastavení → Zdraví → Zdravotní ID, kde klepněte vpravo nahoře na Upravit. Na Apple Watch se pak Zdravotní ID může zrcadlit z iPhonu.

Málokdo ví o tom, že součástí iPhonu je také vestavěný Kompas, který vám může posloužit hlavně v extrémních situacích, když se ocitnete na neznámém místě a kompletně bez signálu. Kompas v iPhonu využívá magnetometr, což je přístroj na měření velikosti a směru magnetické indukce nebo magnetického momentu, díky kterého dokáže rozpoznat magnetické pole Země. Právě díky magnetometru je možné aplikaci Kompas využívat i kompletně offline. Pro co nejlepší přesnost je nutné, abyste iPhone položili na rovný podklad. A ideálně byste měli mít pořádně nakoukaný Boj o přežití s Bearem Gryllsem.

Google Maps offline

Kromě toho, že můžete v offline režimu využít aplikaci Kompas, tak byste měli vědět o tom, že je takto možné používat i Google Maps. V tomto případě je ale nutné, abyste se předem připravili na místě, kde je k dispozici připojení k internetu. Do aplikace Google Maps je totiž možné stáhnout mapy pro offline použití, a to předem vybrané oblasti. Pro stažení klepněte vpravo nahoře v aplikaci na váš profil, a poté přejděte do Offline mapy. Zde pak stačí klepnout na Vyberte svou vlastní mapu, vybrat si oblast a klepnout na Stáhnout.