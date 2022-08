5 tipů na iPhone pro zpříjemnění večerní a noční práce

Černá tapeta

Relativně dlouhou dobu trávíme při používání iPhonu i na domovské obrazovce, kde můžeme spouštět aplikace anebo si prohlížet widgety. Pokud máte nastavenou nějakou světlou tapetu, tak to ve večerních a nočních hodinách může být problém, jelikož displej zbytečně hodně svítí. Nastavením černé tapety všechny tyto problémy jednoduše vyřešíte. Černou tapetu můžete jednoduše stáhnout třeba zde. Stačí si ji uložit do Fotek, odkud pak lze tapetu nastavit. Pokud nevíte, jak na to, stačí se podívat do galerie níže.