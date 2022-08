Recenze Gladius mini S: Dron, se kterým se můžete potopit až 100 metrů pod hladinu!

Letos jsme si s sebou na chatu do Portopiccolo, kde trávíme léto, vzali jednu super hračku, kterou jsem dostal na testování a k moři se hodí víc než cokoli jiného. Zatímco žena si užívala na paddleboardu, já jsem si v přístavu s kamarády z Itálie užíval při testování Chasing Gladius mini S, což je poloprofesionální podvodní dron, který dokáže cokoli, na co si jen vzpomenete, respektive cokoli, co zvládnete vy. Pojďte se se mnou podívat na to, co vše Gladius mini S umí.

První věc, u které se musím pozastavit, je samotné balení. Dron dostanete ve velmi kvalitním, voděodolném batohu, ve kterém najdete vše, co jen můžete potřebovat a když říkám vše, myslím tím skutečně vše. Kromě samotného dronu, dálkového ovladače, veškeré kabeláže, chapadla, návodů, ručníku na osušení dronu nebo například náhradních dílů nechybí ani držák na GoPro, které můžete namontovat na dron místo chapadla. Nechybí pak ani takové věci, za které si konkurence nechá ráda zaplatit, jako je například sluneční clona, abyste mohli nerušeně používat dron i během léta, kdy vám nad hlavou svítí slunce. Skutečně mě nenapadá nic, co byste mohli za jakékoli situace potřebovat a v balení by to chybělo. Dokonce je zde i rozdvojka na nabíječku, abyste mohli nabíjet najednou jak dron, tak i ovladač.

Fotogalerie chasing mini batoh backpack chasing mini s chasing mini s backpack gladius mini s Vstoupit do galerie

Samotné zpracování batohu je pak opravdu na velmi vysoké úrovni a nemusíte se za něj rozhodně stydět. Ona konstrukce batohu a kvalita zpracování pak jde ruku v ruce s tím, že pokud si do batohu vezmete dron, ovladač, kabel a rameno, pak se s váhou dostáváte k pěti kilogramům celkové hmotnosti.

Samotný dron váží tři kilogramy, zbytek pak příslušenství. Stejně jako u menšího sourozence Chasing Dory, i zde je na první pohled vidět kvalitní zpracování a jakmile vezmete dron do ruky, je vám jasné, že s ním skutečně můžete hluboko pod hladinu. Jediné, co bych si dovolil na celém balení vytknout, je zpracování ovladače, který ve srovnání se zbytkem věcí nepůsobí příliš robustně a rozhodně by si zasloužil kvalitnější zpracování. To však nic nemění na jeho funkčnosti.

Fotogalerie #2 chasing dron gladius mini s chasing gladius mini s podvodni dron chasing gladius mini s gladius mini s chasing podvodni dron gladius mini s podvodni dron gladius mini s IMG_8868 IMG_8870 2 IMG_8880 2 dron gladius mini s gladius mini s dron IMG_8929 Vstoupit do galerie

Dron s ovladačem se tentokrát na rozdíl od Chasing Dory připojují přímo kabelem a dron tak v podstatě není bezdrátový, ale ovládáte jej ovladačem pomocí kabelu, který vede přímo z ovladače do dronu. Je to logický a jediný možný způsob ovládání, protože dostat signál Wi-Fi až sto metrů pod hladinu, kam se Gladius mini S umí ponořit, je nereálné. Navíc díky kabelu máte jistotu, že pokud se nedej Bože někde zachytí, můžete jej vytáhnout a nemusíte se bát, že byste o něj přišli.

Samotný dron jem co se plavby a možností ponoru týká, na neuvěřitelné úrovni a vy si budete při jeho používání připadat jako nějaký průzkumník mořského dna, který řídí dron za miliony dolarů s tím rozdílem, že se budete pohybovat maximálně v hloubce 100 metrů, což je opravdu úctyhodná hloubka. Do té se lze ponořit rychlostí až 4 uzly za hodinu, což je nějakých 7,51 km/h a věřte mi, že pod vodou je to až moc velká rychlost a pokud nejste zkušený uživatel, plnou rychlost použijete jen málo kdy.

Dron se umí pohybovat stejně jako jakákoli skutečná vědecká ponorka a musím říct, že ovládání je díky ovladači, který u Chasing Dory nahrazoval pouze displej vašeho telefonu, výrazně komfortnější a pohodlnější. Celkově jsem měl mnohem menší problém se okamžitě naučit dron ovládat a pochopit, jak se co dělá, než v případě Dory, kde se o vše stará jen displej vašeho telefonu.

Dron umí plout do všech stran a když říkám do všech, tak tím myslím skutečně do všech. Můžete s ním dělat to stejné, co umí vrtulník, tedy vertikálně stoupat nebo klesat bez pohybu dopředu nebo dozadu. Můžete jej naklánět předkem nahoru nebo dolů a můžete s ním dělat dokonce i manévry, při kterých se dron otáčí kolem své osy a to jak horizontálně, tak vertikálně. Skutečně neexistuje pohyb, který byste nedokázali udělat. Chce to však trochu cviku, ale jak říkám, ve srovnání s levnější Dory, je ovládání mnohem intuitivnější.

Aplikace se navíc zaměřuje na výrazné zlepšení orientace pod vodou, a tak máte v levém dolním rohu možnost vidět hloubku, ve které se právě nacházíte, stejně tak jako informace o teplotě vody, úhlu, ve kterém se dron nachází vůči vám a také na 3D zobrazení konkrétní aktuální pozici dronu, abyste věděli, zda plavete nahoru nebo dolů a mohli se i v hloubce snadněji orientovat. Pokud se těchto informací budete držet, pak brzy zjistíte, že se s dronem dá poměrně úspěšně orientovat, a to i přesto, že jej nevidíte a v krajním případě od vás může být vzdálen až dvě stě metrů. Aplikace je skutečně velmi intuitivní a ukazuje důležité informace, díky kterým je řízení dronu o něco snadnější.

Jak již bylo řečeno, s dronem se můžete ponořit až do hloubky 100 metrů pod hladinu, na což vás upozorňuje hloubkoměr zobrazený na displeji telefonu v aplikaci, přes kterou vše sledujete a řídíte. Ovladač slouží na ovládání pohybu a aplikace pak na kontrolu toho, co se právě děje. Do hloubky 100 metrů se dostanete také díky 100 metrů dlouhému kabelu, ovšem pokud chcete dno opravdu prozkoumat, hodí se kabel delší, anebo se potápět do menší hloubky. Existují dvě varianty balení, z nichž levnější nabízí 100 metrů dlouhý kabel a dražší verze pak 200 metrů dlouhý kabel. Ten lze pochopitelně dokoupit i samostatně, ovšem cena samotného dvě stě metrového kabelu se blíží deseti tisícům korun.

Fotogalerie #4 aplikace iphone Gladius mini S Gladius mini S drone IMG_8842 2 Gladius mini S aplikace Gladius mini S app store Gladius mini S app Gladius mini S iphone app Gladius mini S iphone chasing app Vstoupit do galerie

Pod hladinou můžete život pozorovat díky 4K kameře, kterou je dron vybaven. Ta zvládá kromě 4K ve 30 fps také 1080p v 60 fps a můžete pomocí ní pořizovat fotografie v rozlišení 12 Mpx, což na to, že si takovou fotku můžete pořídit 100 metrů pod hladinou, není vůbec špatné, naopak jsou to perfektní hodnoty. Kamera má navíc stabilizaci obrazu. Protože je pod vodou tma, na obou stranách vedle kamery najdete LED svítilny s 2400 lumeny, které, jak sami vidíte na našich fotografiích, dokáží ozářit život pod hladinou tak, že můžete fotit i v naprosté tmě.

Dron by měl zvládat vydržet v provozu až 4 hodiny s tím, že jeho úplné nabití trvá 3,5 hodiny. V praxi jsem se však v momentě, kdy jsem si s Gladius mini S opravdu hrál, dostal maximálně na dvě hodiny, což je však čas, jenž vám bohatě stačí. Kromě natáčení videa a pořizování fotografií je zde ještě jedna věc, která mění využitelnost dronu a posouvá jej na zcela jinou úroveň, než se kterou se setkáte například u menší verze Dory.

Na spodní části hliníkového těla dronu narazíte na čtveřici závitů a v balení pak máte jak držák na GoPro, který s redukcí můžete využít na další příslušenství jako jsou přídavná světla nebo profesionální podvodní fotoaparáty, ale také na připojení speciální čelisti, jenž je součástí balení. Kromě samotných závitů je na spodní části dronu také další konektor na připojení kabelu, kterým můžete napájet příslušenství, jenž umístíte do závitu, v mém případě onu čelist.

Ano, jsem idiot, ale nenapadlo mě nic lepšího než ji vyzkoušet tak, že zkusím, jak mi sevře prst. Až poté, co jsem heknul bolestí a měl jsem prst málem zlomený jsem si uvědomil, že celá tyč včetně oněch koncových čelistí je z kovu a servo starající se o sevření a roztažení čelisti má neuvěřitelnou sílu. Co sevřete, to hned tak nepustíte a pod vodou tak můžete lovit nejrůznější předměty, především pak ideálně ty, které tam nemají co dělat. Pokud máte například loď, můžete dronem provést inspekci trupu a pomocí čelisti pak odstranit znečištění, které na něm nemá co dělat nebo vyčistit zamotané věci na lodním šroubu. Chce to sice cvik a první pokusy něco ve vodě vytáhnout budou připomínat lovení plyšáků z výherního automatu, ale po pár hodinách tréninku si začnete být víc jistí a přijde ta pravá legrace.

Upřímně řečeno, to nejlepší na Gladius mini S je fakt, že s ním můžete na místa, kam se podívá jen málo kdo z nás. Potápět se do 100 metrů znamená mít nejvyšší licenci pro potápění a místo kyslíku dýchat speciální směs a při vynoření absolvovat několik dekompresních zastávek. Lidí, kteří chodí takto hluboko je opravdu málo a nyní si představte, že kdekoli, kam zajedete se svojí lodí nebo klidně jen paddleboardem, se můžete ponořit až do hloubky 100 metrů pod vás a prozkoumat svět, který jinak nemáte šanci vidět, a to v rozlišení 4K a díky extrémně výkonným světlům pod hladinou skutečně uvidíte. Ano, chce to hodně odvahy, poslat dron za téměř padesát tisíc korun do hlubin, ovšem jakmile si osvojíte ovládání a oprostíte se od strachu, můžete se podívat na místa, kam to jinak prostě nejde, pokud nejste hloubkový potápěč a ani ten se nemůže ponořit 100x za den, což tento dron zvládne, a tak můžete prozkoumat skutečně vše, co vás jen napadne. Navíc díky čelisti, kterou můžete, ale nemusíte na dron připevnit, máte možnosti prozkoumávat dno a k tomu z něj i sbírat vzorky nebo různé předměty, což vše posouvá na zcela jiný level využitelnosti.

Jedinou nevýhodou tak zůstává cena. Mnou testovaný set, který obsahuje vše, co jsme uvedl včetně oné čelisti, vychází cenově téměř na 45 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek toho, co stojí kvalitní létající drony. Na druhou stranu, pro podvodní drony neexistují žádná omezení a svět pod vodou je něco, co zkrátka nemáte možnost hned tak vidět. Záleží tedy na vás, zda najdete pro Gladius mini S využití a jste ochotni za něj podobnou částku zaplatit. Pokud se však chcete přece jen podívat pod hladinu, a to do hloubky až patnácti metrů, je tu výrazně levnější varianta Chasing Dory. Za mě osobně je Gladius mini S velmi zajímavý dron, který už v mých očích není jen hračkou, ale něčím, co lze skutečně využít a věřím, že se najde velká řada lidí, jenž potřebují s něčím manipulovat pod vodou nebo se zkrátka jen chtějí podívat pod hladinu a zároveň jsou pro ně drony za desítky tisíc euro přece jen zbytečné. Pokud navíc nemáte hluboko do kapsy, pak si i bez toho, aniž byste měli rovnou nyní v hlavě nějaké využití, užijete spoustu zábavy při objevování něčeho, co jste ještě nikdy neviděli.

Chasing Gladius Mini S si můžete zakoupit přímo zde