Recenze Chasing Dory: Dron, se kterým prozkoumáte svět pod hladinou!

Povrch naší planety je z 98 % tvořen vodou a zatímco souš známe poměrně dobře, tak to, co je pod hladinou, nám zůstává celý život skryto. Samozřejmě, můžete nějakou tu část pod hladinou objevovat při šnorchlování nebo potápění, ovšem je rok 2022 a tak by to chtělo něco trošku sofistikovanějšího, co říkáte? Na scénu přichází Chasing Dory, podvodní dron ovládaný z vašeho iPhone, se kterým se budete cítit jako skutečný mořeplavec na expedici a je úplně jedno, zda budete objevovat nejbližší jezero nebo kus moře tisíce kilometrů od vašeho domu. Dory je neskutečně zábavná hračka, se kterou si pobyt u vody opravdu užijete. Pojďte se společně se mnou ponořit do hlubin a podívat se, co vše Dory dokáže!

Chasing Dory: sofistikovaný způsob, jak nehlédnout pod hladinu!

Protože voda, obzvlášť v hloubce 15 metrů pod hladinou, není tím nejideálnějším místem, kde spolehlivě chytit signál Wi-Fi z vašeho telefonu, funguje Dory poměrně sofistikovaným, ale zcela logickým způsobem. Zatímco samotný dron Dory neobsahuje žádný Wi-Fi modul, vede od něj 15 metrů dlouhý kabel se speciálním vodotěsným konektorem, který připojíte z jedné strany k tělu samotného dronu a z druhé strany k bójce, jenž pluje na hladině a vyzařuje Wi-Fi signál, ke kterému se připojíte. Nemusíte se tak obávat ztráty signálu, a navíc víte vždy bezpečně, kde se dron nachází a v případě nouze jej zkrátka jen vylovíte za onen kabel vedoucí od plováku ke dronu. Signál z plováku má udávaný dosah 15 metrů, ale v praxi, obzvlášť na vodní hladině, kde není žádná překážka, je to mnohem víc. Navíc kabel od plováku je dostatečně dlouhý na to, abyste jej mohli nechat na břehu a do vody poslali pouze samotný dron, pak už se nemusíte obávat vůbec ničeho.

Jak dron, tak i plovák nemají jediné tlačítko a jsou zcela vodotěsné. K zapnutí dronu dojde automaticky tím, že k němu připojíte kabel vedoucí z plováku s Wi-Fi modulem a vypnete jej opět tím, že onen kabel odpojíte. Přes stejný konektor, přes který se připojuje plovák, se nabíjí také samotný dron. Ten se nabíjí přes přiložený adaptér 2 hodiny a pod hladinou, i když jej ždímáte, co to dá, vydrží přes hodinu provozu, což je opravdu super čas. Baterii samozřejmě z důvodu zajištění vodotěsnosti není možné uživatelsky měnit a jakmile ji vybijete, čekají vás dvě hodiny nabíjení. K Dory se připojíte pomocí aplikace přes Wi-Fi a to jak z iOS, tak z Androidu s tím, že fotografie a videa si opět stahujete přes Wi-Fi přímo do vašeho zařízení.

Zatímco bójka je prostě jen kus plastu pohybující se na hladině s občasným blikáním, samotná Dory, tedy dron, je už na pohled zajímavá záležitost, která říká už jen tím, jak vypadá, že to s pohybem pod vodní hladinou myslí opravdu vážně. Pevné zpracování a hmotnost přes 1,3 kilogramu, to je to, co vám dává na první pohled pocit bytelnosti a kvality. Uvnitř těla naleznete rovnou pět motorků s lodními šrouby, které jsou chráněné proti vniknutí nečistot nebo živočichů pomocí plastových krytek. Na horní části pak najdete LED diodu, která signalizuje připojení k modulu s Wi-Fi a vepředu se pak nachází kamera obklopena dvojicí vysoce výkonných LED diod, které vám pomohou i hluboko pod hladinou natočit zajímavé záběry díky dostatku světla. Uvnitř Dory se pak skrývají senzory a veškerá elektronika, baterie a vše, co zkrátka potřebujete pro její provoz.

Kromě samotného dronu, kabelu a plováku je součástí balení také ručník, který jako byste našli v těch nejlepších detailingových studiích na světě. Je vtipné popisovat ručník, ale tento je tak kvalitní, že budete asi váhat, zda jej skutečně používat na čištění Dory anebo si jej necháte na auto. Kromě ručníku je v balení také pouzdro na samotnou Dory, které je nepromokavé a poměrně odolné a pak také batoh, do kterého se vám vejde vše, co na vaši podvodní misi potřebujete. Vše je navíc v opravdu vysoké kvalitě a na to, že jsou to jen doplňky ke dronu, se rozhodně nebudete muset stydět vzít si batoh kamkoli vás napadne. Ať už se podáváte na samotný dron nebo na cokoli z toho, co k němu dostanete, budete mít pocit, že jste za své peníze dostali opravdu kvalitní věci.

Chasing Dory specifikace dronu

Maximální hloubka ponoru: 15 metrů

Maximální rychlost: 3 uzly (1,5m/s)

Dosah Wi-Fi: 15 metrů od bójky k telefonu

Senzory: senzor hloubky, akcelometr, gyroskop, teplotní senzor

Osvětlení: 2x LED Dioda 250 lumenů každá

Doba nabíjení: 2 hodiny

Doba provozu: více než 1 hodina

Kapacita baterie: 4 800 mAh

Rozměry: 24,7 x 18,8 x 9,2 cm

Hmotnost Wi-Fi bójky: 160 gramů

Hmotnost dronu: 1,3 Kg

Jakmile ji ovládnete, dokáže neskutečné věci

Pokud jste už pár hodin nalétali s dronem, řídili nějaké ty modely RC autíček a zkrátka nedržíte model na dálkové ovládání v ruce poprvé, pak si stejně jako já řeknete, že na ovládání Dory přece nemůže být nic tak složitého. Zatímco s nějakým tím lepším létajícím dronem se naučíte létat doslova do pár minut, v případě Dory mi její ovládnutí zabralo zhruba půl hodiny intenzivního tréninku. Vy s ní totiž můžete dělat vše, co jste kdy viděli v jakémkoli filmu o ponorkách a budete si skutečně připadat jako nějaký vědecký pracovník, co si na dně Mariánského příkopu hraje s hračkou za miliony dolarů. Ten pocit, který při řízení máte, je zkrátka jen velmi těžko popsatelný, ale věřte mi, že je úžasný.

Dory se umí potápět, umí se vynořit, může plout v určité hloubce pod hladinou, umí zatáčet, umí se otáčet kolem své vlastní osy a umí se naklánět. To vše lze navíc kombinovat, a tak není problém určit, v jakém úhlu náklonu se má Dory držet a v tom ji poté řídit tak, abyste zabírali vždy dno nebo naopak hladinu. Zkrátka jakmile se naučíte využívat dvojici virtuálních kniplů a řadu dalších ovládacích prvků, můžete si s Dory dělat pod vodou cokoli vás napadne! Zpočátku to chce najít si skutečně klidné jezero nebo ideálně klidně bazén, kde se voda téměř nepohybuje a zkoušet si, co vše Dory umí a brzy zjistíte, že při troše vaší šikovnosti umí skutečně vše!

Ovládání není složité a Dory poslouchá na slovo, respektive na pohyb vašeho palce, ovšem chvíli vám zabere, než pochopíte, jak ji ovládat pod vodou, kde je orientace zcela něco jiného než ve vzduchu. Jakmile na to však přijdete, budete doslova a do písmene nadšeni. Ovšem berte v potaz, že to skutečně není hračka pro děti, ale podvodní dron, který vyžaduje určitou dávku preciznosti, přemýšlení a citu. Ostatně na to, jak vypadá ovládání se můžete podívat v následující galerii.

Fotogalerie #3 Chasing dory ovladani ios recenze chasing dory ovladani Ovladani Chasing dory.jpg Chasing Dory ovladani.jpg chasing dory ovladani aplikace dory ovladani Vstoupit do galerie

Takto fotí a natáčí Chasing Dory

Tím nejdůležitějším při focení a natáčení pod vodou je světlo a toho si jsou u společnosti Chasing moc dobře vědomi. Samotná ponorka má jednak senzor se světelností F/1,6 a navíc také dvojici opravdu výkonných LED diod, z nichž každá má svítivost 250 lumenů. Tato kombinace je dostatečná na to, abyste pod vodou mohli jak natáčet, tak i fotit poměrně kvalitní videa. Musíte brát v potaz fakt, že pod vodou i v té nejčistější řece nebo rybníku, případně moři, plave spousta různých věcí a fotky z Dory nebudou nikdy vypadat tak, jak jste zvyklí u klasických létajících dronů. Osobně bych však u Dory uvítal vyšší rozlišení u fotek. Pokud je prohlížíte na iPhone a pošlete je přes iMessage kamarádům, je výsledek super, ovšem pozadí pro svůj iMac si z nich zkrátka neuděláte.

Mě osobně to však nevadí a Dory vnímám mnohem víc jako průzkumného drona, se kterým se můžu podívat na místa, kam to běžně zkrátka nejde. Její využití je totiž nejen to pro zábavu, kdy se zkrátka u moře nebo kdekoli u rybníku a jezera podíváte pod hladinu a nafotíte nebo natočíte si vše, co se skrývá pod hladinou. Další uplatnění najde u každého, kdo má nějakou tu loď nebo molo a chce se čas od času podívat, jak na tom je trup vaší jachty nebo vaše molo bez toho, aniž byste museli platit potápěče, případně nechat loď zvednou jeřábem nad hladinu. Dory je zkrátka nejen skvělá hračka, ale také obrovský pomocník, se kterým ušetříte dost času, peněz a také budete vždy v bezpečí nad hladinou.

Chasing Dory specifikace kamery

Obrazový snímač: 1 / 2,9 „CMOS

Řešení fotografie: 1920 x 1080 pixelů

Rozlišení videa: 1920 x 1080 pixelů při 30 fps (1080p)

Formáty souborů Fotografie : JPEG

Video : MP4

Clona : f / 1,6

Rozsah citlivosti : ISO 100-3200

Zorné pole : 100 °

Interní paměť: 16GB (pro uživatele 14,6GB)

Pár zkušeností a rad, které se mohou hodit

Ze začátku je opravdu dobré najít si co nejklidnější a nejčistší vodu, ideálně tedy bazén, který máte doma, při nejhorším si první pohyby zkuste klidně ve vaně. Jakmile dorazíte poprvé k jezeru, rybníku, moři a tak podobně, nejprve doporučuji nechat plovák na souši. Přívodní kabel k Dory je dostatečně dlouhý na to, abyste si užili veškerou zábavu s tím, že pokud se cokoli stane, jednoduše dron pomocí kabelu od plováku vytáhnete. Další alternativou je přivázat si plovák s Wi-Fi modulem pomocí dlouhého špagátu a ten pak mít na břehu. Samozřejmě to dělat nemusíte, ale já jsem to používal, abych měl jistotu alespoň v začátcích, kdy jsem si ještě nebyl ovládáním 100% jistý. Poté, co skončí vaše mise s Dory, je dobré ji nechat co nejvíce okapat a osušit pomocí přiloženého ručníku. Po každé plavbě, ať už v mořské nebo sladkovodní vodě, je dobré Dory umýt, ideálně pak celou důkladně vysprchovat, a to samozřejmě v momentě, kdy k jejímu konektoru máte stále připojenu bójku aby nedošlo k vniknutí vody do konektoru.

Resumé

Dory je rozený průzkumník, se kterým si užijete neskutečné množství zábavy, a hlavně, a to je to nejdůležitější, budete mít možnost objevovat místa, která prostě jinak neuvidíte. Je jedno jestli ji pošlete někam v moři, přístavu nebo v mrtvém ramenu řeky, vždy se podíváte na zcela jiný svět, který nám je běžně utajen. S létajícím dronem sice získáváte novou perspektivu, jak vidět věci, které však běžně znáte a vidíte je den co den, s Dory získáváte možnost vidět věci a podívat se na místa, kam se běžně nepodíváte. Pokud vás tedy fascinuje podvodní život a vše, co je s ním spojeno, případně chcete čas od času zkontrolovat trup své jachty bez toho, aniž byste museli vy sami do vody, je pro vás Dory ideální parťák. Rozhodně však nepočítejte s tím, že je to jen tak nějaká obyčejná hračka a berte Dory spíš jako průzkumné vybavení, se kterým se za pár desítek minut nebo hodin naučíte zacházet tak, že vám nezůstane žádný kout pod hladinou utajen. Navíc je potřeba brát v úvahu také obrovskou výhodu podvodních dronů, které na rozdíl od těch létajících nemají žádnou regulaci a můžete je používat, kde vás jen napadne.

Chasing Dory si můžete zakoupit například zde.