Legendární investor Warren Buffett koupil další nálož akcií Applu

Jestli se o nějakém investorovi Applu v posledních letech mluví poměrně hlasitě, je to bezesporu legendární Warren Buffett. Tento muž totiž patří mezi nejslavnější a nejlepší investory na celém světě, takže není divu, že jsou jeho kroky bedlivě sledovány – tím spíš, když jsou občas svým způsobem kontroverzní.

Není tomu tak dávno, co Buffett veřejně hlásal, že se investování do technologických společností chce vyhnout obloukem, jelikož jim nerozumí a svým způsobem ani nevěří. Technologický svět se totiž turbulentně mění, kvůli čemuž si tak Buffett donedávna myslel, že je prakticky nemožné v něm natrefit na něco smysluplného. Toto jeho přesvědčení se však výrazně změnilo poté, co objevil kouzlo Applu, do kterého od té doby investuje. Že mu velmi věří i nadále pak dokládá jeho další investice v uplynulém čtvrtletí. Skrze svou investiční společnost Berkshire Hathaway totiž nakoupil ve druhém čtvrtletí letoška 3,9 milionů akcií Applu za více než 600 milionů dolarů.

Přestože se může zdát částka, kterou Buffett do Applu opět vložil jako naprosto šílená, s přihlédnutím na minulost jeho investování je velmi snadno pochopitelná. V letech 2016 až 2022 totiž přinesly investice do Applu Buffettovi zisk kolem 100 miliard dolarů, což je naprosto neuvěřitelné číslo. To vše přitom “jen” díky tomu, že akcie nakoupil ještě v době, kdy Apple nebyl až v takovém rozkvětu a nebál se je držet až doposud, kdy se kalifornskému gigantovi daří a dařit zřejmě bude i nadále.