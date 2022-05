Legendární Warren Buffett prozradil, proč začal investovat do Applu. Důvod vás překvapí

K dobré investici někdy stačí skutečně málo. Své by o tom mohl vyprávět legendární investor Warren Buffett, který skrze svou investiční společnost Berkshire Hathaway drží v současnosti Apple zhruba 5,6% podíl díky tomu, že vlastní zhruba 911 milionů jejích akcií. Přitom před lety si Buffett investování do technologické společnosti neuměl ani představit.

Nová kniha After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul,“ z pera reportéra Wall Street Journalu Trippa Mickla právě prvotní impulz ke startu investování Warrena Buffetta do Applu odhaluje. Vše mělo odstartoval zdánlivě nevinné zapomenutí iPhonu v taxíku jedním z Buffettových věrných přátel a spolupracovníků, který byl v jeho věku. Ztráta jeho oblíbeného telefonu jej totiž měl velmi zarmoutit, přičemž jí měl nešťastník s trochou nadsázkou popisovat jako ztrátu kusu své duše. Právě to však Buffetta velmi zaujalo a proto začal postupně zkoumat, zda podobně k Apple produktům přistupují všichni jejich majitelé, nebo je to naopak neobvyklý jev. A když zjistil, že pro mnohé je elektronika od Applu skutečně nepostradatelná a jsou s ní spokojeni dlouhé roky, začalo mu dávat investování do akcií Applu smysl, který se postupem času proměnil v nahromadění 911 milionů akcií této společnosti.

Je skoro až neuvěřitelné, jaká náhoda otevřela Warrenu Buffettovi oči a pomohla mu vydělat stovky miliard dolarů na Applu. Na druhou stranu je však pravdou, že kdyby této náhodě nevěnoval pozornost a takříkajíc “nezavětřil” v souvislosti s ní příležitost, mohly mu miliardy proklouznout mezi prsty.