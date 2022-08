iPhony 14 ještě ani nebyl představen, už se však dočkal kopií originálních krytů

Ačkoliv jsme na kopírování v souvislosti s Applem již takříkajíc zvyklí, pravdou je, že některé kousky převážně asijských výrobců čas od času dokáži překvapit a pobavit. Skvělým příkladem je i každoroční spuštění prodejů kopií originálních krytů pro chystané iPhony ještě předtím, než jak telefony, tak i originální kryty, Apple vůbec odhalil. Ani letošek pak není v tomto směru výjimkou a my se tak díky tomu můžeme podívat na to, jak budou letošní kryty vypadat naživo jak z hlediska barev, tak i výřezu pro fotoaparát. Jak přesné barevné odstíny, tak i rozměry fotomodulu totiž již Applu před nějakou dobou unikly, takže pro výrobce příslušenství nebyl tím pádem problém podle nich své kryty navrhnout. Kryty si můžete detailně prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem. Do komentářů pod článek nám pak můžete napsat, pro jaký byste se při koupi iPhonu 14 (Pro) rozhodli nejradši.