Apple: Funkce čipu U1 i budou moci využít i ostatní výrobci

O tom, že Apple zpřístupnil aplikaci Najít i pro vývojáře a produkty třetích stran, jsme psali již včera. V souvislosti s touto zprávou se objevila i informace o tom, že Apple tímto krokem zároveň zpřístupní vývojářům čip U1 v nových Apple produktech, čímž umožnil jiným než Applovským produktům s iPhony, iPady a dalšími produkty přímo komunikovat a využívat schopnosti a možnosti, které U1 čip nabízí.

U1 čip je tzv. Ultra Wideband procesor, který se v nových Apple produktech stará o vzájemnou komunikaci a pomáhá s prostorovou orientací zařízení jako takového. Apple nyní pracuje na novém komunikačním modulu, který umožní propojení U1 čipů i s produkty jiných výrobců, což bylo doposud nemyslitelné, neboť si Apple U1 funkcionalitu nechával jen pro sebe a své produkty. Možnost využití U1 čipů umožní přesnější sledování a zaznamenávání polohy u zařízení, které bude možné sledovat prostřednictvím aplikace Najít. V současné době se U1 čip nachází zejména v iPhonech 11 a 12.

Spekuluje se o tom, že zpřístupnění podpory pro komunikaci s U1 čipem je jakýmsi ústupkem ze strany Applu vůči vývojářům a výrobcům třetích stran (zejména pak Tile), kteří by mohli v budoucnu napadat přístup Applu ke sledovacím zařízením, a to zejména kvůli nerovnému přístupu a potenciálnímu zvýhodňování first-party řešení v podobě AirTags. Za současného stavu tak nebude moci Apple nikdo napadnout z toho, že jejich sledovací řešení se musí potýkat s jistými znevýhodněními, kterými by absence podpory U1 čipů zcela jistě byla. Nový U1 komunikační protokol pro třetí strany Apple zpřístupní v průběhu jara.