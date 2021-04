Ke sledování non-Apple předmětů přes Najít budete potřebovat minimálně iOS 14.3

Společnost Apple včera relativně v tichosti představila rozšíření funkcionality aplikace Najít, která nově umožňuje propojení s produkty a službami jiných výrobců, kteří se rozhodnou tento systém integrovat do svých produktů. V současné době je podpora neApplovských zařízení poměrně omezená, to by se však mohlo relativně rychle změnit.

Apple totiž představil tzv. „Find My network accessory program“ ve kterém popisuje, jak se dá aplikace Najít využít pro sledování a vyhledávání příslušenství od ostatních výrobců. Mezi vůbec první podporované ne-Apple produkty patří lokátor Chipolo, množnosti monitoringu polohy pak nabízí také sluchátka Belkin Earbud či některé e-biky od VanMoof. Další dobrou zprávou je, že sledování předmětů v aplikaci Najít nefunguje jen na té nejnovější verzi operačního systému iOS. Apple tuto funkcionalitu zpřístupnil všem, kteří mají ve svých iPhonech nainstalovaný iOS 14.3 a novější (totéž platí pro iPadOS, později přibyde podpora i pro macOS).

V souvislosti s touto novou funkcí můžeme v budoucnu očekávat nové informační štítky na krabicích a krabičkách různých výrobků, které budou obsahovat heslo „Works with Apple Find My“, které tak bude fungovat podobně, jako certifikace „Made for iPhone“. Všechny podporované produkty bude možné sledovat skrze prostředí aplikace Najít, případně na hledaném zařízení aktivovat zvukový signál. Celá tato iniciativa by měla dle očekávání vyústit v představení vlastního sledovacího zařízení, na kterém by měl Apple již několik měsíců pracovat. Mělo by jít o klasický kompaktní GPS tracker, který bude konkurovat populárním řešením od společnosti Tile. Novinka ponese název AirTags a měla by se skutečně objevit co nevidět.