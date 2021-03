Známe přesné rozměry i cenu lokalizátoru AirTag

Chystaný lokalizátor AirTag z dílny Applu lze s trochou nadsázky označit za jakousi jablečnou paní Colombovou. Mluví se o nich totiž velmi často a velmi dlouho, ale oficiálně je ještě nikdy nikdo neviděl. To by se nicméně mělo již v následujících týdnech změnit, jelikož je má kalifornský gigant v plánu představit v první várce letošních novinek. Otázkou je nicméně to, zda je ještě vůbec nějaké větší představení potřeba. Díky spoustě úniků o nich totiž už víme prakticky všechny detaily o jejich funkčnosti a nově i rozměry.

O odhalení rozměrů lokalizátorů AirTag se postaral konkrétně youtuber a leaker v jedné osobě EverythingApplePro spolu s leakerem Maxem Weinbachem, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako velmi kvalitní. Právě ty nyní vynesly, že má AirTag disponovat průměrem 32 mm a tloušťkou 6 mm, což jinými slovy znamená, že bude jen o něco málo větší než česká kovová padesátikoruna. Ta totiž disponuje rozměry 27,5 mm a tloušťkou 2,55 mm.

Zdroje leakerů rovněž potvrdily cenu, za kterou by se měla novinka prodávat. Ta má být v USA nastavena na 49 dolarů bez daně, což je cena, za kterou Apple ve své domovině prodává třeba i silikonové sportovní řemínky. Pokud bychom tedy kalkulovali s tím, že u nás také nasadí u AirTagů stejnou cenovku jako u silikonových sportovních řemínků, znamenalo by to, že by se zde prodávaly za 1290 Kč, což je výrazně vyšší částka, než za kterou se prodávají konkurenční lokalizátory. Nechme se však překvapit, třeba (nejen) u nás totiž nastaví Apple cenu mnohem agresivnější.