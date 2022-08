iPhone 14 Pro má mít výrazně lepší výdrž baterie než loňská generace

Časy, kdy byla iPhonům vyčítána mizerná výdrž baterie, jsou již dávno pryč. V posledních letech totiž jablečné telefony udávají světu smartphonu z hlediska výdrže tempo, jelikož se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách při nejrůznějších srovnání s konkurencí. A ani letošek nemá být v tomto směru jiný.

Zdroje portálu AppleTrack tvrdí, že právě výdrž má být jednou z hlavních novinek chystaných iPhonů 14 Pro (Max), jelikož má oproti loňské generaci “poskočit” výrazně více než tomu bylo loni u iPhonů 13 Pro oproti iPhonům 12 Pro. Lví podíl na lepší výdrži má mít zejména nasazení modernějšího typu procesoru – konkrétně pak 4nm čipu A16 Bionic oproti 5nm A15 Bionic z iPhonů 13 Pro. Modernější výrobní proces totiž přinese výrazné snížení energetické náročnosti procesoru pro chodu, což by mělo v kombinaci s úspornějšími komponenty a větší baterií přinést navíc vyšší jednotky hodin. iPhony 14 Pro Max by tedy mohly být teoreticky využitelné i čtyři dny průměrného využívání, popřípadě 2 dny využívání skutečně aktivního s tím, že menší iPhony 14 Pro by pak neměly mít problém s 1,5 dnem aktivního používání.

Zda se tyto informace zakládají na pravdě či nikoliv si budeme moci ověřit snad už ve středu 7. září, kdy by měl Apple světu nové iPhony představit – tedy alespoň podle zdrojů agentury Bloomberg. Na pultech obchodů bychom si je pak měli být schopní užít od pátku 16. září s tím, že nedostatek by měl být snad jen modelu 14 Max. Zbylé iPhony se totiž alespoň dle zdrojů z dodavatelského řetězce vyrábí po celou dobu zcela dle plánu.