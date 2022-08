Ukradl na letišti zavazadla za tisíce dolarů, AirTag v nich ho však dostal do rukou policie

Že se krást nevyplácí je vštěpováno do hlavy snad každému malému dítěti. I přesto jsou však krádeže ve světě na denním pořádku, což je ostatně i jeden z důvodů, proč vznikly lokalizátory AirTag, jelikož právě ty mají potenciál krádežím zabránit. A jak se nyní opět ukázalo, jejich potenciál je v tomto směru vskutku velký.

Na Floridě se v uplynulých týdnech odehrál poměrně zajímavý případ, ve kterém hrál právě AirTag jednu z klíčových rolí. Na jednom z tamních letišť se totiž začaly záhadně ztrácet zavazadla, která na něj měla dorazit spolu s cestujícími, přičemž v některých měly být dokonce šperky za více než 15 00 dolarů. Nejednalo se však o žádnou záhadu, nýbrž o činnost jednoho ze zaměstnanců letiště, který si zavazadla nosil domů, aby si “přilepšil”. Právě to se mu však stalo ve výsledku osudným, jelikož v jednom z těchto zavazadel byl umístěn AirTag, který sice zaměstnanec našel a deaktivoval, ale než to stihl, AirTag odeslal svou polohu do aplikace Najít a pro policii pak už nebylo těžké si pro zaměstnance letiště dojít – tím spíš, když si polohu spojili s jeho adresou, která stála v pracovní smlouvě s letištěm. Muž je tak nyní zadržel a čeká na soud, jelikož jeho krádeže nebyly zrovna za nízké částky.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

AirTag se tedy opět ukázal jako vynikající společník, na kterého je rozhodně spoleh. Díky síti Najít je totiž extrémně univerzálním a hlavně pak komplexním doplňkem, který je navíc díky své nízké ceně velmi dostupný a tedy i využitelný víceméně kýmkoliv. Pokud tedy o jeho užitečnosti stále pochybujete, měli byste přestat – potenciál na zlepšení vašich životů totiž rozhodně má.