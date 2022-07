AirTag pomohl k nalezení ukradeného auta

Že je AirTag neobyčejně užitečnou vychytávkou není třeba nikomu, komu již pomohl nalézt ztracený předmět, jakkoliv sáhodlouze vysvětlovat. Své o tom nyní ostatně ví i jeden americký jablíčkář, který díky AirTagu získal zpět své odcizené auto.

Celý příběh je jednak velmi krátký a jednak velmi jednoduchý. Majitel vozu měl autonehodu, po které nechal vůz odstavený u silnice, než se pro něj vrátí a odtáhne jej, přičemž v něm prozíravě nechal AirTag. Než se však vrátil s technikou pro odtah, rozhodl se příležitosti využít zloděj a auto získat pro sebe, což se mu díky tomu, že bylo pojízdné, i podařilo. Nové auto si však zloděj užil jen krátce, jelikož jej jeho původní majitel dokázal s policií velmi snadno díky AirTagu vystopovat získat zpět. Zloděj byl následně zadržen a nyní je obviněn z krádeže auta. Je nicméně otázkou, jak dlouho by celá zápletka trvala, kdyby ve voze AirTag nebyl. Nedá se totiž vyloučit, že by byl vůz nakonec rozebrán na díly a majitel by se s ním tak už nikdy neshledal.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Jak tedy můžete sami vidět, využitelnost a především pak užitečnost AirTagů je na velmi vysoké úrovni, která z nich dělá pro mnohé uživatele nepostradatelného parťáka do života. Cena této vychytávky je přitom v porovnání s hodnotou auta a tak podobně naprosto zanedbatelná, což na využitelnosti produktu jako takového ještě přidává. Zkrátka a dobře, AirTagy se Apple trefil přímo do černého.