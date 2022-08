Podívejte se, jak má vypadat ruská verze ISS

Ruská vesmírná agentura Roskosmos včera ukázala model chystané vesmírné stanice (ROSS). To jen potvrzuje zprávy Ruska, že v budoucnu hodlá opustit Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Nový šéf agentury Jurij Borisov před pár týdny řekl, že Rusko hodlá po roce 2024 ISS opustit a postavit vesmírnou stanici vlastní. Agentura včera na vojensko-průmyslovém fóru Armija-2022 odhalila, jak by měla stanice vypadat.

Bylo řečeno, že stanice vznikne ve dvou fázích. V první fázi se počítá s funkčností čtyř modulů. Během druhé by se měly připojit další dva i se servisní plošinou. Žádné konkrétní datum ale řečeno nebylo. Média naznačují, že první fáze se plánuje na roky 2025 až 2026. Nejpozději v roce 2030. Druhá etapa by měla započít v letech 2030 až 2035. Rusové nepočítají, že by na stanici byli astronauti neustále. S lidskou přítomností se počítá dvakrát do roka, a to na delší dobu. ROSS má také astronautům poskytnout daleko lepší výhled na Zemi, než mají nyní ve svém segmentu na ISS. Monitorování zemského povrchu tedy má být o kus lepší. Ať už jsou ale plány či prohlášení Ruska jakékoliv, NASA i s Bílým domem tvrdí, že od Ruska žádnou žádost o odstoupení z projektu ISS neobdrželi. Model stanice můžete vidět pod tímto odstavcem. Co na ni říkáte?