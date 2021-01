Tito astronauti poletí jako první se soukromou společností Axiom Space na ISS

Když se vyřkne „soukromá vesmírná společnost“, pravděpodobně se vám jako první vybaví SpaceX Elona Muska, o které lze v dnešní době slyšet takřka všude. Další takovou společností je ale například Axiom Space, která je rovněž v tomto odvětví velice ambiciózní. Společnost o sobě dala po dlouhé době pořádně slyšet, jelikož představila posádku, která by se měla v lednu příštího roku podívat na palubu.

Má se jednat o let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s tím, že na cestu bude využita kosmická loď Crew Dragon od SpaceX, která je přeci jen o kus dál. A sestava posádky? Eytan Stibbe, jenž byl izraelským stíhačem, Michael López-Alegría, bývalý astronaut a současný viceprezident Axiom Space, Larry Connor, americký realitní magnát, a Mark Pathy, jenž je kanadským investorem a filantropem. Na posádce rozhodně nenajdete žádné „mladé pušky“. Eytan Stibbe má 63 let a Larry Connor dokonce 71. Jelikož má druhý jmenovaný i relativně bohatou leteckou zkušenost, měl by se zhostit úlohy pilota. López-Alegría pak bude velitel posádky, která se nazývá Ax-1.

Pokud jde o společnost Axiom Space, ambicemi připomíná SpaceX a nutno zřejmě říct, že v tomto oboru to jinak nejde. Jejím cílem je vybudovat v budoucnu vlastní vesmírnou stanici, což má být spíše hotel pro zámožné vesmírné výletníky. Axiom Space se rovněž bude podílet na cestě Toma Cruisa, který má na ISS natáčet celovečerní film.