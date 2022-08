Orbitální test je možná zase o kousek blíž. Na odpalovací rampě proběhl úspěšný test boosteru Super Heavy. Ovšem pouze s jedním motorem Raptor. SpaceX je opatrnější, neboť při stejném testu došlo v minulém měsíci k požáru.

Team at Starbase completed a single Raptor engine static fire test of Super Heavy Booster 7 on the orbital launch pad pic.twitter.com/16R7eE985V

— SpaceX (@SpaceX) August 9, 2022