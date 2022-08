Apple nejspíš končí s prodeji legendárních 5W nabíječek

Jestli lze nějakou nabíječku z dílny Applu označit do jisté míry za legendární, je to bezesporu ta 5W, kterou Apple přibaloval k iPhonům od řady 5 až po 11, přičemž k dispozici byla také třeba u Apple Watch. Tato tvarově líbivá nabíječka, se kterou se za svůj život setkal zřejmě každý jablíčkář, je však dle všeho již na konci svého života. Jako první na to upozornil japonský portál MacOtakara.

Přestože v současnosti již 5W adaptér nenaleznete v balení žádného Apple produktu, stále jej bylo možné zakoupit v Apple Storech, oficiálním eshopu Applu a samozřejmě i u prodejců třetích stran. Z Apple Storů však tento adaptér pomalu ale jistě mizí a totéž v bledě modrém platí i pro Online Store, který hlásí v celé řadě zemí v čele s Českem “vyprodáno” s tím, že objednání produktu není možné. U prodejců třetích stran sice ještě 5W adaptéry sehnat lze, avšak skladové zásoby se evidentně tenčí, jelikož mnozí prodejci hlásí na skladem jen jednotky kusů. Jejich vyprodání je tedy zřejmě otázkou několika dní, maximálně pak týdnů.

Usmrcení legendárního 5W adaptéru není ve své podstatě ničím příliš překvapivým a to hned z několika důvodů. Jednak se jedná o velmi málo výkonný adaptér, který je v dnešní době vhodný možná tak pro nabíjení AirPods či Apple Watch a jednak má stále zdířku USB-A, přestože Apple v současnosti přibaluje prakticky ke všemu modernější kabely USB-C/Lightning. Využitelnost 5W adaptéru je tak ve své podstatě nulová, nemá-li k němu člověk potřebný kabel. Na druhou stranu se ale jedná o rozměrově příjemný kousek, který neurazil ani svým designem. Ve vzpomínkách mnoha z nás tedy určitě zůstane.