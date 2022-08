Apple chtěl na iPhone Facebook bez reklam za provizi, Zuckerberg byl však proti

Zatímco v současnosti jsou vztahy mezi Applem a Metou, tedy dřívějším Facebookem, velmi napjaté kvůli softwarovým funkcím pro omezení sledování jablíčkářů na Apple produktech, v minulosti byla situace zcela opačná. Tvrdí to alespoň zdroje zahraničního portálu The Wall Street Journal, podle kterých měl Apple s Metou v minulosti vyjednávat ohledně možného příchodu Facebooku bez reklam na iPhony.

Jednání mezi oběma společnostmi měly probíhat mezi lety 2016 a 2018 s tím, že vizí Applu bylo vytvoření buď speciální aplikace Facebooku oproštěné o reklamy a sledování, nebo vytvoření zbrusu nového předplatného se stejnými benefity, přičemž v obou případech se mělo jednat o placenou možnost pro jablíčkáře, ze které měl těžit jak Apple, tak Meta. Ta by sice přišla o data ze sledování a reklam, na druhou stranu by však získala od jablíčkářů peníze za to, že se reklam zbavili. Apple by pak kasíroval 30% marži, jelikož by transakce probíhala přes App Store a tedy by se na ní vztahoval tradiční provizní systém Applu.

Ačkoliv měla být Meta údajně zprvu nápadu Applu nakloněna, nakonec jej smetla ze stolu, čímž si dost možná podepsala ortel částečné smrti ve formě odstřižení od sledování uživatelů. Na druhou stranu je ale otázkou, jak dlouho by bylo možné podobnou spolupráci provozovat, jelikož se za poslední roky na Metu vyvalilo tolik nepěkných skutečností, že si lze jen těžko představit, že by je Apple byl ochoten tolerovat – tím spíš, když se jedná o pochybení v ochraně soukromí, na které si přitom Apple potrpí extrémním způsobem. I tak je však zajímavé, že podobné rozmluvy v minulosti vůbec probíhaly.