V těchto barvách si budete moci letos koupit originální kryty k iPhonům 14 (Pro)

Přestože se Apple každoročně snaží udržet veškeré informace o chystaných produktech v čele s iPhony pod pokličkou, pravdou je, že se mu to těžce nedaří. Úniků informací o novinkách je totiž víc než dost a to mnohdy až tak věrohodných, že stačí některým asijským výrobcům příslušenství ke spuštění výroby jejich produktů vydávajících se za originály. Skvělým příkladem mohou být třeba napodobeniny originálních krytů pro iPhony, které v Asii již mnohé fabriky chrlí ve velkém a to jak jinak než v barvách, ve kterých vyjdou i originály. A ty tedy díky tomu známe s předstihem.

Na letošní barevné varianty krytů pro iPhony upozornil jako jeden z prvních velmi přesný leaker Majin Bu, který dostal hned od několika zdrojů z řad výrobců příslušenství informace o tom, že barvy krytů jsou již potvrzeny a spouští tedy jejich výrobu. A na co že se můžeme letos těšit? Všechny barevné varianty si můžete prohlédnout v galerii níže, avšak překvapení zde nečekejte. Dočkáme se totiž černé, světle zelené, světle růžové, červené, světle fialové, žluté, tmavě modré a tmavě fialové. Právě dva odstíny fialové nám pak dávají solidní potvrzení toho, že se u iPhonů 14 a 14 Pro dočkáme skutečně nasazení fialových těl, o čemž jsme slyšeli v minulosti již nesčetněkrát.

Fotogalerie kryty iphone 14 pro 3 kryty iphone 14 pro 6 kryty iphone 14 pro 4 kryty iphone 14 pro 2 kryty iphone 14 pro 5 kryty iphone 14 pro 1 kryty iphone 14 pro 8 kryty iphone 14 pro 7 kryty iphone 14 pro 9 Vstoupit do galerie

Kryty pro iPhony 14 (Pro) budou jako již tradičně představeny po jejich boku, byť velmi pravděpodobně v naprosté tichosti jen skrze Apple Store. Kalifornský gigant se totiž v posledních letech přestal povídání o příslušenství na svých Keynotes prakticky věnovat, nejedná-li se o něco skutečně exkluzivního, což nová barva krytů skutečně není.

