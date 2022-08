Takto je Instagram a Facebook schopen sledovat vaši internetovou aktivitu

Potrpíte si na anonymní nebo minimálně co nejméně sledovanou aktivitu na internetu? Pak pro vás máme radu nad zlato – vyhněte se prohlížeči Mety, který je implementován ve Facebooku či Instagramu. Vyplývá to alespoň z jejich hloubkové analýzy bezpečnostního experta Felixe Krause.

Když vám přes mobilní Instagram, Facebook či Messenger dojde odkaz a vy jej otevřete, automaticky je otevřen v prohlížeči Mety, díky čemuž je mimochodem právě ten jedním z nejrozšířenějších na světě. Krausemu se však podařilo při prohledávání kódu prohlížeče zjistit, že je v něm implementován vlastní sledovací prvek s názvem Meta Pixel, který se otevře v každém odkazu zobrazeném přes tento prohlížeč. Tento prvek má pak Metě poskytnout de facto naprostou svobodu nad sledováním interakcí uživatelů bez jejich výslovného souhlasu, tedy alespoň podle bezpečnostního experta. Uživatelská hesla a jiné citlivé údaje by sice takto získávány být neměly, nicméně i tak je tento typ sledování bezesporu vcelku alarmující.

Obrana proti sledování Mety je nicméně naštěstí poměrně jednoduchá. Jakmile vám přes její “sítě” dorazí odkaz, buď jej rovnou zkopírujte do Safari, nebo jej v prohlížeči Mety otevřete a následně jej nechte otevřít pomocí Safari, čímž by se mělo sledování zastavit. Zároveň je třeba dodat, že na internetu jsme bohužel sledování na každém kroku všemožnými weby a službami, takže snaha anonymizovat se u Mety je svým způsobem jen kapkou v moři. Pokud to se svým soukromím myslíte vážně, je třeba učinit řadu zásadnějších kroků, kterými jste schopní se na internetu skrýt.