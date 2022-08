Pomocí této aplikace proměníte výřez MacBooku ve funkční prvek pro sdílení a rychlé akce

Apple v posledních měsících kompletně přepracoval veškeré MacBooky, které má aktuálně v nabídce. Konkrétně jsme se vloni dočkali nového 14″ a 16″ MacBooku Pro, před pár týdny pak došlo k vydání přepracovaného MacBooku Air. Jak po designové stránce, tak i po té hardwarové jsou tyto stroje naprosto famózní a až na pár vyjímek by se dalo říct, že nemají chybu. Zásadním designovým prvkem je každopádně výřez, který se po vzoru iPhonů nachází v horní části obrazovky a Apple se do něj rozhodl umístit přední kameru se stavovou LED. Jablíčkáři se v tomto ohledu dělí do dvou skupin, kdy jedna výřez vysloveně nesnáší a druhá s ním nemá problém, nebo se jí vyloženě líbí.

V tomto článku se společně podíváme na skvělou aplikaci, kterou ocení obě dvě výše uvedené skupiny. Pro tu první zmíněnou se však dost možná bude jednat o věc, díky které změní na výřez názor, pro druhou skupinu to pak bude pouhé vylepšení. Mnoho uživatelů tvrdí, že je výřez na MacBoocích jednoduše zbytečný, a že zde nemá co dělat. Každopádně aplikace TopDrop dokáže dát výřezu v horní části smysl a promění jej ve funkční designový prvek. Pokud si totiž aplikaci TopDrop nainstalujete, tak výřez budete schopni využít jakožto jakési centrum pro jednoduché a rychlé sdílení jakýchkoliv souborů či využívání rychlých akcí, a to prakticky kdekoliv v systému.

TopDrop tedy funguje velmi jednoduše – pokud máte například nějaké soubory, které chcete nechat jakýmkoliv způsobem sdílet, třeba přes AirDrop, tak po instalaci stačí, abyste je přesunuli právě do místa výřezu. Jakmile tak učiníte, okolí výřezu se zbarví, což vás informuje o funkčnosti, a poté se zobrazí také zmíněné centrum pro sdílení obsahu. Tímto ale schopnosti aplikace TopDrop nekončí. Kromě okamžité možnosti využití AirDropu si můžete nastavit také rychlé akce, díky kterým je možné data po přesunutí jednoduše sdílet do dalších aplikací, například do Zpráv. Není to však pouze o sdílení, vybrané soubory můžete také rychle přesunout na plochu, smazat apod. Pokud tedy chcete výřez MacBooků proměnit v perfektní funkční prvek, který zrychlí vaši práci, rozhodně si TopDrop pořiďte – vyjde vás aktuálně na 179 korun, což je investice, která rozhodně stojí za to.

Aplikaci TopDrop stáhnete zde