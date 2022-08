Mac se spouští pomalu: 5 tipů, které pomohu ke zrychlení startu

Mac se spouští pomalu je problém, se kterým se může setkat každý uživatel jablečného počítače. V současné době už všechny Macy disponují SSD disky, které jsou oproti původním HDD o mnoho rychlejší a spolehlivější. To znamená, že je rychlejší také spouštění vašeho Macu. Pokud ale i přesto startuje váš Mac pomalu, popřípadě pokud máte ještě starší stroj s HDD, tak v tomto článku najdete 5 tipů, které vám ke zrychlení startu pomohou.

Pokaždé, když spustíte macOS, tak se na pozadí provádí nespočet různých akcí a procesů. Kromě toho se však mohou také automaticky spouštět některé aplikace, což samozřejmě rychlosti startu macOS nijak nepomůže. Z toho důvodu byste měli zkontrolovat a zvážit, zdali některé aplikace chcete po startu macOS opravdu automaticky spouštět. Stačí přejít do  → Předvolby systému → Uživatelé a skupiny, kde vlevo klepněte na váš profil, a poté nahoře na Přihlášení. Zde stačí aplikace označit a klenutím na ikonu – ze seznamu odstranit. Ne všechny aplikace se zde ale zobrazí, u některých je nutné přejít do jejich předvoleb a automatické spuštění po startu systému vypnout zde.

Aby mohl váš Mac všeobecně v pořádku fungovat, tedy také rychle startovat, tak je důležité, abyste měli dostatek místa v úložišti. V případě, že začne místo v úložišti kriticky docházet, tak se systém razantně zpomalí a v některých případech může dokonce dojít i k jeho kompletnímu vypnutí. Místo v úložišti je možné jednoduše uvolnit tak, že přejdete do  → O tomto Macu → Úložiště → Správa… Tímto se otevře nové okno s utilitou , ve které je možné využít doporučení, případně však samozřejmě můžete prozkoumat a smazat nepotřebné aplikace či soubory a další.

Pořádek na ploše

Uživatelé Maců a všeobecně počítačů se dělí na dvě skupiny. V té první najdete uživatele, kteří udržují na své ploše kompletní pořádek, ve druhé pak najdete uživatele, kteří naopak mají po ploše roztahané veškeré soubory a složky z několika posledních let. Pro zajištění rychlého startu macOS je nutné, aby na ploše byl co možná největší pořádek – čím více souborů zde totiž je, tak tím více náhledů musí systém generovat. Pokud nechcete vyloženě dělat pořádek, tak si můžete veškeré soubory z plochy vložit do jedné složky, popřípadě můžete využít sady, kdy stačí klepnout pravým na plochu a zvolit Používat sady.