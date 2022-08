5 nových funkcí ve Zpřístupnění z iOS 16, které by se vám mohly hodit

Součástí nedávno představených operačních systémů je opravdu nespočet novinek a tradičně se největší počet z nich nachází právě v iOS 16. Na našem magazínu se od vydání prvních beta verzí novým systémům věnujeme a ukazujeme si veškeré novinky, které jsou k dispozici – to je potvrzuje fakt, že nových funkcí a možností je k dispozici opravdu nespočet, vzhledem k tomu, že první bety vyšly před více než dvěma měsíci. V tomto článku se společně podíváme na 5 nových funkcí ze Zpřístupnění v iOS 16, které by se vám mohly hodit.

Součástí iOS 16 je nově funkce, pomocí které můžete z displeje vašeho iPhonu ovládat vaše Apple Watch, společně s ostatními produkty, tj. například iPad apod. Co se týče ovládání Apple Watch, tak se vám přímo na obrazovce iPhonu objeví displej Apple Watch s tím, že ho můžete takto vzdáleně i ovládat. U ovládání ostatních zařízení jsou pak k dispozici některé rychlé akce, například přesun domů, ovládání hudby apod. Pro využití těchto funkcí přejděte do Nastavení → Zpřístupnění, kde v kategorii Mobilita a motorika přejděte do Zrcadlení Apple Watch, respektive Ovládat zařízení v blízkosti. Ovládání hodinek je k dispozici od Series 6.

Apple se snaží, aby jeho produkty a systémy mohl využívat opravdu každý, včetně jedinců, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Pro neslyšící je součástí iOS již nějakou dobu funkce, která dokáže rozpoznávat všemožné zvuky, a poté o nich uživatele informovat. V iOS 16 se však tito uživatelé už nemusí spoléhat jen na předpřipravené rozpoznání zvuků, ale dokonce si mohou nahrát vlastní poplach, který pak může být rozpoznán. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Rozpoznávání zvuku , kde funkci aktivujte. Pak přejděte do Zvuky a klepněte na Vlastní poplach či níže Vlastní spotřebič nebo zvonek.

Přidání audiogramu do Zdraví

Postupem našeho života se náš slucí mění, což znamená, že každý můžeme různé zvuky slyšet tak trochu jinak. Asi největší vliv na změnu sluchu má stáří, za výrazně zhoršeným sluchem pak stojí například dlouhodobá práce v extrémně hlučném prostředí. Dobrou zprávou však je, že to můžete řešit, a to prostřednictvím audiogramu, pomocí kterého může iOS vydávané zvuky upravit tak, abyste je slyšeli – postup najdete zde. V iOS 16 pak nově přibyla možnost pro nahrávání audiogramů do Zdraví, abyste věděli, jak se postupem času váš sluch mění. Pro nahrání přejděte do Zdraví, kde v Prohlížení otevřete Sluch, poté klepněte na Audiogram a nakonec na Přidat data vpravo nahoře.