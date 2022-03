To, jak slyšíme zvuk, se postupem našeho života různě mění, což znamená, že každý můžeme různé zvuky slyšet tak trochu jinak. Asi největší vliv na změnu sluchu má stáří, za výrazně zhoršeným sluchem pak stojí například dlouhodobá práce v extrémně hlučném prostředí. Rozhodně to ale není pravidlem, jelikož existují i takoví jedinci, kteří mají se sluchem určité problémy prakticky od dětství. Někteří uživatelé nemusí například slyšet vybrané tóny – dobrou zprávou však je, že to můžete řešit. Sluch si totiž můžete nechat změřit a vytvořit audiogram, který následně dokáže pomoci s lepším slyšením.

Jak na iPhone upravit zvuk ze sluchátek pomocí audiogramu

Audiogram je jednoduše řečeno test, pomocí kterého lze jednoduše zjistit, které zvuky je uživatel schopen slyšet. Při tomto testu si nasadíte sluchátka, do kterých vám jsou puštěné zvuky s určitými decibely a hertzy, pomocí kterých je možné následně audiogram vytvořit. S takovým audiogramem pak můžete pracovat – konkrétně ho můžete nahrát do iPhonu s tím, že systém následně upraví zvuk tak, abyste byli schopni ho vzhledem k případnému poškození sluchu slyšet. Může docházet k zesilování tichých zvuků, popřípadě k dolaďování zvuků na určitých frekvencích. Máte-li audiogram, můžete ho následovně do iPhonu nahrát:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte níže a otevřete sekci Zpřístupnění.

a otevřete sekci Následně opět sjeďte níže, kde věnujte pozornost kategorii Sluch.

kde věnujte pozornost kategorii V rámci této kategorie pak otevřete řádek s názvem Audiovizuální pomůcky.

Poté úplně nahoře otevřete sekci Přizpůsobení sluchátek.

Jakmile tak učiníte, tak zde klepněte na Vlastní nastavení zvuku.

Následně se zobrazí průvodce, ve kterém klepněte na Pokračovat.

Poté na další stránce klepněte na možnost Přidat audiogram.

Nakonec už jen stačí, abyste Fotoaparátem, popřípadě z Fotek či Souborů audiogram nahráli.

V případě, že tedy máte audiogram k dispozici, tak nyní již víte, jakým způsobem jej můžete do vašeho iPhonu nahrát. Tato funkce ze Zpřístupnění je rozhodně skvělá a je nutné zmínit, že mnoho uživatelů, kteří trpí poškozením či zhoršením sluchu, si ji velmi pochvalují, jelikož funguje opravdu dobře. Díky nahrání audiogramu tak v rámci sluchátek můžete opětovně slyšet takové tóny a zvuky, které byste bez něj již neslyšeli. Nahrání audiogramu je k dispozici pro sluchátka Apple a Beats a při přidávání je musíte mít připojená k iPhonu.