Kuo: Návštěva Nancy Pelosiové Taiwanu výrobu iPhonů 14 negativně neovlivní

Jestli je o něčem v posledních dnech skutečně hodně slyšet, pak je to návštěva předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na Taiwanu a to, co následuje po ní. Číně, která si na území Taiwanu dělá nárok, se totiž tato návštěva absolutně nezamlouvá, kvůli čemuž podnikla už i celou řadu nejrůznějších kroků mimo jiné ve formě sankcí, které doléhají na firmy působící na Taiwanu. Právě to je ale ve výsledku solidní problém, jelikož jich tam podniká skutečně mnoho a co víc, mnoho jich i spolupracuje s Applem. Jak se však zdá, ten může nakonec zůstat klidný.

Na situaci v dodavatelském řetězci Applu na Taiwanu se před pár hodinami zaměřil analytik Ming-Chi Kuo, kterému se podařily zjistit velmi dobré zprávy. Žádný z dodavatelů Applu se totiž kvůli sankcím nepotýká s problémy, které by mu zamezily v plnění závazků vůči Applu, tedy jinými slovy například v dodávkách komponentů pro nové iPhony 14. Ty však stále proudí z Taiwanu v počtech, na které byl Apple zvyklý, takže se jejich výroba nikterak nezpožďuje vůči dřívějšímu stavu, což je velmi pozitivní.

Ačkoliv výroba probíhá tak, jak probíhala doposud, je třeba jedním dechem dodat, že minimálně v případě iPhonu 14 Max optimální není. Apple u něj totiž nabral již před několika týdny velký skluz, který se mu bohužel podle dostupných informací nepodařilo stáhnout, kvůli čemuž tak bude větší základní model minimálně ze začátku nedostatkovým zbožím, což může Apple velmi mrzet. Právě od modelu 14 Max se totiž očekávají velké prodejní věci a jakékoliv zaváhání z hlediska dostupnosti se na prodejnosti negativně odrazí.