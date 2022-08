Jeden z hlavních partnerů Applu se bude muset vzdát podílu v čínském výrobci čipů. Kvůli Taiwanu

Politika se do podnikání Applu a jeho partnerů promítá čím dál tím víc. Vyprávět by o tom mohla taiwanská společnost Foxconn, která s Applem dlouhodobě spolupracuje na sestavování iPhonů a která nyní stojí před poměrně velkým problémem. Národní bezpečnostní rada Taiwanu ji totiž chce přimět k tomu, aby se vzdala podílu v čínské společnosti Tsinghua Unigroup.

Foxconn chtěl do Tsinghua Unigroup investovat zejména kvůli její čipové divizi, ve které vidí velký potenciál do budoucna. Čipy jsou totiž v posledních letech ve světě vyvažovány zlatem a tak není divu, že každý jejich výrobce má potenciál pro získání astronomických zakázek, bude-li je tedy schopen díky svým technologiím splnit. Právě v tom ucítil Foxconn příležitost a s čínským výrobcem se domluvil na investici 800 milionů dolarů, za kterou se měl stát druhým největším podílníkem ve firmě. Na tom by ve výsledku nebylo nic špatného, kdyby ovšem nebyly vztahy mezi Čínou a Taiwanem napjaté a nyní je ještě zhoršila návštěva předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Kvůli vypjatým vztahům a chování Číny usoudily taiwanské úřady, že navázání spolupráce Foxconnu s Tsinghua Unigroup je pro zemi bezpečnostním rizikem s tím, že nyní je cílem úřadů transakci překazit. Svým způsobem pozitivní je pro ně to, že ještě neproběhla a tak by čistě teoreticky nemusel být celý proces až tak složitý. Je nicméně jasné, že Číně toto jednání po chuti rozhodně nebude a je tedy otázkou, jak na něj zareaguje – tedy samozřejmě v případě, že se Foxconn podvolí. Ten však zatím žádná komentář k celé záležitosti nevydal a je proto otázkou, jak celá zápletka nakonec dopadne.