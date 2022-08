Apple začal bojovat proti nelegálnímu testování iOS 16 přes vývojářské účty

Beta testování chystaných operačních systémů Applu je mezi uživateli extrémně oblíbenou záležitostí. Háček je však v tom, že mnozí uživatelé prahnou po možnosti dostat se k systému co možná nejdřív po jeho uvolnění ve formě bety, kvůli čemuž se nebojí do svých zařízení stahovat a instalovat vývojářské verze. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby je ovšem neinstalovali pomocí stažených vývojářských profilů, které se šíří po internetu. To je přitom Applem výslovně zakázáno a to mimo jiné proto, že vývojářské profily jsou součástí vývojářských účtů, které jsou zpoplatněny, takže Applu nelegálním šířením profilů pro instalaci bet vzniká finanční škoda. A právě s tím se nyní Apple rozhodl bojovat.

Pokud jste si vývojářské bety stahovali pomocí vývojářských profilů získaných na webu BetaProfiles.com či na jiných větších webech, je velmi pravděpodobné, že je v tuto chvíli již nebudete schopni ve vyhledávačích načíst. Apple totiž rozeslal provozovatelům celé řady webů, ze kterých bylo možné vývojářské beta profily stáhnout, dopisy, ve kterých je informuje o tom, že jednají protiprávně a pokud své weby nevypnou či z nich nestáhnou vývojářské profily, bude celá záležitost řešena soudní cestou. Například výše zmíněný BetaProfiles už proto web vypnul a na svém oficiálním twitterovém účtu informoval o tom, že je to právě kvůli dopisu a že zůstane aktivní jen na sociálních sítích. Dalším webem, který je ji nyní kvůli požadavku Applu vypnut, je třeba IPSW.dev, na kterém byly taktéž dostupné vývojářské profily a tak podobně.

Jelikož Apple potlačuje nelegální šíření vývojářských beta verzí zatím relativně benevolentně, nemá smysl se obávat, že by si došlápl i na běžné uživatele a například jim začal blokovat zařízení, u kterých vývojářský beta profil neodpovídá Apple ID, pod kterým jsou přihlášeni. Je nicméně třeba říci, že je letošek dle všeho posledním rokem, kdy bylo možné se k vývojářským betám jednoduše dostat a od příštího roku tomu již bude zřejmě jinak. Moudřejší ale budeme samozřejmě až příští rok, kdy budeme nahrazení nynějších profilů pro iOS 16 řešit profily pro iOS 17.