Vývojářské vs. veřejné beta testování OS Applu: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Včera večer vypustil zhruba po měsíci od představení iOS 16, watchOS 9, macOS 13 a dalších nových OS Apple jejich první veřejné bety, kterými tak navázal na již dávno spuštěné vývojářské beta testování. Tušíte však vlastně, jaký rozdíl mezi vývojářským a veřejným beta testováním je? Pokud ne, v následujících řádcích vám vše v krátkosti vysvětlíme. Nejedná se totiž o nic složitého.

Obecně se dá říci, že zatímco vývojářské beta testování je určeno pro uzavřenou skupinu uživatelů s předplacenými vývojářskými účty a tedy i přístupem k potřebným profilům, veřejné beta testování je přístupné komukoliv s kompatibilním zařízením. Ano, i do vývojářského beta testování se může v dnešní době zapojit prakticky kdokoliv, ale pokud byste si přečetli jeho podmínky, zjistili byste, že stahování vývojářských beta profilů na zařízení, která daným vývojářům nepatří, je proti zásadám Applu a jako postih může hrozit až blokace daného zařízení. Jasně, v praxi se nic takového neděje, ale není od věci mít na paměti, že pokud se zapojíte do vývojářského beta testování a nejste vývojářem, ale jen uživatelem lačnícím po nejnovějším OS s předstihem, není to košér jednání. V případě veřejného beta testování je ale situace zcela opačná, jelikož do toho s trochou nadsázky Apple své uživatele skoro až nutí, aby mu pomohly systémy otestovat.

Není to však jen pomyslná (ne)legálnost, v čem se vývojářské a veřejné beta testování liší. U vývojářských bet se totiž počítá s tím, že jsou využívány zejména pro testování aplikací třetích stran, které musí být mnohdy dané verzi systému přizpůsobeny. Jinými slovy, Apple se minimálně v prvních verzích tak úplně nesnaží, aby byly bety dokonalé, ale aby byly zkrátka alespoň nějakým způsobem funkční, protože nepočítá s tím, že je bude někdo instalovat na své primární zařízení ve snaze si systém vyzkoušet a využívat jej následně až do vydání jeho ostré verze. Veřejné bety jsou pak v tomto směru daleko bezpečnější, jelikož je Apple vypouští až ve chvíli, kdy si je u nich jist, že netrpí až tak velkými chybami a tedy je budou moci uživatelé – byť občas se skřípotem zubů – používat jako alternativu k veřejné verzi iOS. To je ostatně i důvod, proč veřejné a vývojářské bety nevychází minimálně ze začátku testování nového systému bok po boku. První veřejná verze je totiž ve své podstatě již několikátou vývojářskou betou, přičemž tento rozestup bývá udržován až do konce. Včera vydané první veřejné bety jsou tedy pravděpodobně buď 2. nebo dokonce až 3. vývojářské bety.

Co se týče ostatních náležitostí, v těch se veřejné i vývojářské bety shodují. V obou typech bet tedy Apple umožňuje nahlásit problémy, z obou typů lze odejít odstraněním beta profilu a oba typy testování „odmění“ Apple tak, že poslední bety jsou de facto prvními veřejnými verzemi, takže systém mají díky tomu beta testeři ve finální verzi dřív než běžní uživatelé. Pokud tedy máte na beta testování odvahu, to veřejné je vám plně k dispozici.