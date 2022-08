5 tipů pro přizpůsobení kurzoru na Macu

Kurzor je nedílnou součástí všech Maců a ostatních počítačů. I když si to při používání neuvědomujeme, tak je kurzor opravdu velmi důležitý – jednoduše s ním můžeme otevírat soubory a aplikace, označovat ním soubory, vyvolávat různé akce, mířit ve hrách a mnoho dalšího. Zkrátka a jednoduše, bez kurzoru by byl život s Macem složitý. Pokud váš klasický kurzor na Macu začal nudit, popřípadě pokud byste chtěli znát možnosti přizpůsobení, tak si stačí přečíst tento článek.

Naprostým základem pro přizpůsobení kurzoru je samozřejmě změna jeho velikosti. Pro některé uživatele, kteří mají například zrakovou vadu, může být nativní velikost kurzoru v macOS příliš malá a přesně pro tyto uživatele možnost zvětšení existuje. Nejedná se o nic složitého – stačí, abyste na Macu přešli do  → Předvolby systému → Zpřístupnění → Monitor → Ukazatel , kde už jen stačí, abyste pomocí posuvníku u Velikost ukazatele provedli požadované změny.

Barva

Ve výchozím nastavení má kurzor na Macu černou barvu s tím, že obrys je schválně zbarven do bíla. Díky tomu je možné kurzor jednoduše vidět v naprosté většině případů, ať už je vyobrazený obsah na obrazovce jakýkoliv. Barvu výplně a obrysu kurzoru si každopádně můžete nastavit podle svého gusta. Opět to není nic složitého, stačí přejít do  → Předvolby systému → Zpřístupnění → Monitor → Ukazatel. Zde už jen stačí, abyste klepnuli na aktuální barvu u Barva obrysu ukazatele či Barva výplně ukazatele. Poté se otevře okno, kde lze novou barvu nastavit.